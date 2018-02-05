مدعی عام طهران : بقی 4 معتقلین فقط علي ذمة التحقیق فی اعمال الشغب الاخیرة

وفی تصریح له الیوم الاحد، خلال اجتماع كبار المسؤولین لدي نیابة طهران العامة، اكد دولت ابادی ان النیابة العامة عمدت بشأن اعمال الشغب الاخیرة الي الفصل بین المتهمین المغفلین من جانب، والعناصر الرئیسیة المتورطة فی اثارة الفوضي من جانب آخر.

وفی جانب اخر من تصریحاته، اشار نائب عام طهران الي ادانة الشخص المتهم بالتجسس لصالح امریكا الذی اجري 9 لقاءات مع عمیل امریكی، وقام بنقل معلومات البلاد بما یشمل شؤون الحظر والقضایا النوویة الي الاجهزة الاستخباریة الامریكیة واحدي البلدان الاوروبیة.

واوضح دولت ابادی ان الحكم الصادر ضد هذا الشخص یقضی بسجنه تعزیریا لفترة 6 اعوام ومصادرة المبالغ التی دفعت فی هذا الخصوص.

انتهي ** ح ع

