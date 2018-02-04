وزير إسرائيلي يعرب عن سعادته باستضافته أميراً بحرينياً بشكل علني في تل أبيب

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال قرا إنه التقي “علنا لأول مرة في تل أبيب مع مبارك آل خليفة وهو أمير بحريني لتعزيز العلاقات بين الجانبين ، كما سيشرفني يوم الاثنين أيضا استضافته في الكنيست الإسرائيلي”.

ويأتي هذا اللقاء الرسمي العلني الثاني للوزير الإسرائيلي الذي التقي في ديسمبر الماضي مع موفد مجلس الشوري المعين من قبل ملك البحرين سمير صادق البحارنة في تل أبيب.

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة، قد كشفت في ديسمبر عن زيارة وفد حكومي بحريني إلي الكيان واستمرت هذه الزيارة 4 أيام التقي خلالها مسؤولين إسرائيليين، مبينة أن الوفد أجري جولة ميدانية برفقة طاقم من وزارة خارجية الكيان في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت القناة إلي أن زيارة الوفد البحريني تمّت بتوجيه مباشر من ملك البحرين لـ “البعث برسالة تسامح للإسرائيليين” علي حد تعبيرها.

ويعتبر عضو الكنيست من حزب الليكود أيوب قرا أحد المعروفين بالولاء التام لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو. أصبح وزيرا للاتصالات في مايو/أيار 2017، وهو أبرز المقربين من نتنياهو.

وبحسب المعلومات الواردة فإن قرا يصف نفسه “بالصهيوني” وينشط في أقصي معسكر اليمين المتطرف ويدعم فكرة إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وكان قد عارض خطة إنهاء احتلال غزة وفي أسطوانة “السلام والتسامح” يعتقد أن إسرائيل “لا يوجد لديها من تصنع السلام معه”.

وبحسب قناة الجزيرة “يتبني قرا خطاب نتنياهو نحو تعزيز الحلف مع “الدول السنية المعتدلة” وفي مقدمتها بعض دول الخليج الفارسي تعتمد علي السلام الاقتصادي، مع محاصرة إيران حتي إحباط مشروعها النووي”.

المصدر : اللؤلؤة

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