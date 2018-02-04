بنوك النمسا خصصت 200 مليون يورو لتوفير اجهزة مستشفي نووي في طهران

وفي تصريح له اليوم الاحد، حول آخر المستجدات بشأن وضعية المستشفيات النووية في البلاد، نوّه كمالوندي الي ان اهم المراحل في سياق انشاء هذا المستشفي يكمن في توفير الاجهزة المستخدمة فيه؛ مصرحا انه تم التعاقد مع واحدة من الشركات النمساوية في هذا الخصوص.

ولفت الي ان مشروع انشاء المستشفي النووي في طهران بحاجة الي تمويل بقيمة 200 مليون يورو وعليه فقد تقرر ان تبادر المصارف النمساوية الي توفير خط ائتمان بهذا المبلغ علي ان يتم تسديده في المرحلة التالية من العائدات التي ستنجم عن هذه التسهيلات المصرفية.

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