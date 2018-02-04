مؤسسة الطاقة النووية الايرانية :

بنوك النمسا خصصت 200 مليون يورو لتوفير اجهزة مستشفي نووي في طهران

طهران / 4 شباط / فبراير / ارنا – كشف المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية 'بهروز كمالوندي' عن ان بنوك النمسا خصصت 200 مليون يورو لتوفير الاجهزة المستخدمة في المستشفي النووي داخل العاصمة طهران.

وفي تصريح له اليوم الاحد، حول آخر المستجدات بشأن وضعية المستشفيات النووية في البلاد، نوّه كمالوندي الي ان اهم المراحل في سياق انشاء هذا المستشفي يكمن في توفير الاجهزة المستخدمة فيه؛ مصرحا انه تم التعاقد مع واحدة من الشركات النمساوية في هذا الخصوص.
ولفت الي ان مشروع انشاء المستشفي النووي في طهران بحاجة الي تمويل بقيمة 200 مليون يورو وعليه فقد تقرر ان تبادر المصارف النمساوية الي توفير خط ائتمان بهذا المبلغ علي ان يتم تسديده في المرحلة التالية من العائدات التي ستنجم عن هذه التسهيلات المصرفية.
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بنوك النمسا خصصت 200 مليون يورو لتوفير اجهزة مستشفي نووي في طهران

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