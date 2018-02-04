المدير العام لبنك تنمية الصادرات يعلن؛

مصرف إيران-فنزويلا يطور ليكون بنكا مشتركا لإيران وأميركا الجنوبية

طهران/4 شباط/فبراير/إرنا- أعلن المدير العام لبنك تنمية الصادرات عن وجود تخطيط لتطوير مصرف إيران-فنزويلا المشترك وتوسيعه الي مصرف مشترك بين إيران وأميركا الجنوبية.

وأضاف 'علي صالح آبادي' اليوم الأحد في ختام مؤتمره الصحفي وفي معرض إجابته لسؤال حول الوضعية الأخيرة لمصرف إيران-فنزويلا، ان هذا المصرف هو المصرف الإيراني الوحيد المشترك مع طرف أجنبي يقوم علي أساس إتفاق مبرم بين بلدين وحكومتين.
وتابع هذا المسؤول الإقتصادي، 'إننا نحاول عبر توسيع هذا البنك إلي مصرف مشترك بين ايران وجنوب امريكا، إستقطاب المزيد من المساهمين من هذه القارة خاصة البرازيليين'.
وصرح، أنه إذا تم تطوير هذا البنك المشترك، فسيكون بامكانه أن يلعب دورا أكثر فاعلية لصالح نشطاء القطاع الخاص.
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اقتصاد

ايران وفنزويلا

أميركا الجنوبية

تنمية الصادرات

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مصرف إيران-فنزويلا يطور ليكون بنكا مشتركا لإيران وأميركا الجنوبية

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