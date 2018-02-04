السفير الايراني في بغداد في تصريح لارنا:

ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

بغداد/ 4 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي عن مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر يوم 13 فبراير 2018.

واضاف السفير مسجدي اليوم الاحد في تصريح لمراسل ارنا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما وقفت الي جانب العراق في مرحلة الحرب ضد داعش، والتصدي للارهابيين، ستقف ايضا في مرحلة الأعمار والتنمية الي جانب حكومة العراق وشعبها الصديق والشقيق.
كما أعلن عن مشاركة الشركات الايرانية الكبري في المؤتمر، وقال ان ايران ستدعم وبقوة مسيرة التنمية والبناء في العراق.
وأكد السفير الايراني في بغداد علي تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في مرحلة أعمار العراق، وقال ان ايران ستدعم عملية التنمية والأعمار في العراق وحماية سيادته ووحدته الوطنية كما وقفت الي جانبه في مرحلة الحرب ضد داعش لانها تعتبر الشعب العراقي شعب واحد وموحد.
وقال مسجدي ان قيمة التبادل التجاري بين ايران والعراق بلغت 12 مليار دولار حاليا وقال : يتعين بذل المزيد من الجهد لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واشار السفير مسجدي الي تصدير الغاز الايراني الي العراق بمقدار أكثر من 7 ملايين مترمكعب يوميا لتغذية ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية مما يشكل محورا مهما في العلاقات بين البلدين.
واضاف: حاليا يتم تصدير الف و500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الي العراق كما يتم توليد 2000 ميغاواط من الكهرباء في المحطات التي تتغذي بالغاز الايراني.
واشار السفير الايراني في العراق الي ان قيمة التعاون الفني والهندسي بين ايران والعراق تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، والتي تنجز حاليا من قبل الشركات الايرانية في مختلف مناطق العراق.
وأعلن السفير مسجدي عن العقد النفطي الاخير بين ايران والعراق والذي ينص علي مقايضة النفط بمقدار 60 الف برميل يوميا من حقول كركوك الي موانئ ايران الجنوبية عن طريق كرمانشاه.
كما أعتبر زيارة أكثر من اربعة ملايين ايراني لزيارة العتبات المقدسة في العراق، وزيارة مليوني زائر و سائح عراقي لايران، مهم من الناحية الثقافية والاقتصادية للبلدين.
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ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

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