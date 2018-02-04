التركيز علي منفذي برويزخان وسومار لتصدير البضائع

واضاف كاشفي انه وبعد اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق شهدنا اقدامات غير متوقعة في مجال النشاط الاقتصادي واخرها كان اغلاق منفذي شوشمي وشيخ صالح و بدون التنسيق مع الطرف الايراني .

وقال ايضا ان المسؤولين في محافظة كرمانشاه والقنصليات في اربيل والسليمانية وغرفة التجارة يبذولون قصاري جهدهم ويتفاوضون مع الطرف العراقي لاعادة فتح المعبرين امام تصدير البضائع.

يذكر ان محافظة كرمانشاه لها حدود مشتركة بطول 371 كيلومترا مع العراق وفيها ستة منافذ حدودية وان اكثر من نصف الصادرات الي العراق تصدر عبر هذه المنافذ.

انتهي**م م**

