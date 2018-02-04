رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية خلال لقاء مولوي عبد الحميد

القوميات واتباع المذاهب المختلفة يعيشون بوئام وسلام جنبا الي جنب

طهران /4 شباط / فبراير/ ارنا- قالت 'اشرف بروجردي' رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية خلال لقائها امام جمعة اهل السنة في زاهدان: ان القوميات والمذاهب المتنوعة في البلاد يعيشون بامن وسلام ويجب علينا تمتين الاواصر بين ابناء الشعب الواحد.

واضافت 'بروجردي' ان الشعب وبعد مرور40 عاما علي انتصار الثورة، يتوقع حدوث امورا مهمة علي الصعيد الثقافي لذلك نأمل ان يتجه المجتمع حيث يمكن ان يكمل كل منهما الاخر.
وأشارت مستشارة رئيس الجمهورية الي وجود القوميات والمذاهب المتنوعة في البلاد وقالت ان القوميات والمذاهب المتنوعة في البلاد يعيشون بوئام ويجب علينا تمتين الاواصر بين احاد الشعب، عبر اقرار الحوار وتذليل الخلافات.
من جانبه رحب مولوي عبد الحميد بزيارة رئيسة ومساعدي منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الي محافظة سيستان وبلوشستان(جنوب شرق) وقال اننا في وضع مختلف عن الماضي وان اوضاع العالم غير متوازنة لذا من الضروري اليوم تغيير السياسات الماضية.
واكد امام جمعة زاهدان علي التعايش السلمي بين مختلف القوميات والمذاهب وقال لايوجد ادني خلاف في المحافظة بين الشيعة والسنة فهم يتعايشون بشكل سلمي جنبا الي جنب، وان الاختلافات ليست عقائدية بل هي سياسية.
واشار الي ضرورة مشاركة النساء في المجالات العامة في البلاد وقال هناك اثنان من النساء يتولين منصب قائم مقام في محافظة سيستان وبلوجستان وان اول رئيسة بلدية في ايران هي الاخري في محافظتنا.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

فرهنگي

القوميات والمذاهب

منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية

زاهدان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القوميات واتباع المذاهب المختلفة يعيشون بوئام وسلام جنبا الي جنب

معظم المشاهدات

المالكي يرفض حل الحشد الشعبي ويدعو الي وفاق سياسي

المالكي يرفض حل الحشد الشعبي ويدعو الي وفاق سياسي

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

العبادي ومعصوم والجبوري، في مؤتمر سفراء العراق: الانتصارات علي داعش عززت مكانة العراق الاقليمية والدولية

العبادي ومعصوم والجبوري، في مؤتمر سفراء العراق: الانتصارات علي داعش عززت مكانة العراق الاقليمية والدولية

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

وزیر الدفاع : امیركا تسعي الي نقل داعش الي افغانستان

وزیر الدفاع : امیركا تسعي الي نقل داعش الي افغانستان

أحدث الأخبار

الرئيس الافغاني يدعو لمواصلة عمل اللجان المشتركة مع ايران

الرئيس الافغاني يدعو لمواصلة عمل اللجان المشتركة مع ايران

تخصيص قسم من الائتمانات الايطالية والفرنسية لتحديث الاسطول الجوي الايراني

المديرة التنفيذية لشركة الطيران الايراني :

تخصيص قسم من الائتمانات الايطالية والفرنسية لتحديث الاسطول الجوي الايراني

تدشين 5500 مشروع لصناعة الكهرباء خلال أيام عشرة الفجر المباركة

وزير الطاقة يعلن عن؛

تدشين 5500 مشروع لصناعة الكهرباء خلال أيام عشرة الفجر المباركة

تأكيد ايراني - فلبيني علي تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والبتروكيمياء

تأكيد ايراني - فلبيني علي تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والبتروكيمياء

نمو حجم صادرات ايران للصين بنسبة 25 بالمئة في 2017

نمو حجم صادرات ايران للصين بنسبة 25 بالمئة في 2017

موضوعات مرتبط