القوميات واتباع المذاهب المختلفة يعيشون بوئام وسلام جنبا الي جنب

واضافت 'بروجردي' ان الشعب وبعد مرور40 عاما علي انتصار الثورة، يتوقع حدوث امورا مهمة علي الصعيد الثقافي لذلك نأمل ان يتجه المجتمع حيث يمكن ان يكمل كل منهما الاخر.

وأشارت مستشارة رئيس الجمهورية الي وجود القوميات والمذاهب المتنوعة في البلاد وقالت ان القوميات والمذاهب المتنوعة في البلاد يعيشون بوئام ويجب علينا تمتين الاواصر بين احاد الشعب، عبر اقرار الحوار وتذليل الخلافات.

من جانبه رحب مولوي عبد الحميد بزيارة رئيسة ومساعدي منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الي محافظة سيستان وبلوشستان(جنوب شرق) وقال اننا في وضع مختلف عن الماضي وان اوضاع العالم غير متوازنة لذا من الضروري اليوم تغيير السياسات الماضية.

واكد امام جمعة زاهدان علي التعايش السلمي بين مختلف القوميات والمذاهب وقال لايوجد ادني خلاف في المحافظة بين الشيعة والسنة فهم يتعايشون بشكل سلمي جنبا الي جنب، وان الاختلافات ليست عقائدية بل هي سياسية.

واشار الي ضرورة مشاركة النساء في المجالات العامة في البلاد وقال هناك اثنان من النساء يتولين منصب قائم مقام في محافظة سيستان وبلوجستان وان اول رئيسة بلدية في ايران هي الاخري في محافظتنا.

انتهي**م م**2344

