الفن الايراني الاصيل يتألق في مهرجان مسقط الثقافي

وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا العام في مهرجان مسقط بجناح يتوزع علي 14 ركنا تعرض كل منها جانبا من الفن الايراني الذي يتنوع بين الخط والرسم والحفر علي الخشب والتطعيم والفسيفساء والاحجار الكريمة وصياغة الفضة والنسج بالذهب والجلود الطبيعية.

وفي حديث لمراسل ارنا وصف الملحق الثقافي الايراني في سلطنة عمان 'بهمن اكبري' مهرجان مسقط الثقافي بانه فرصة هامة للتعريف بالثقافات والفنون الاصيلة والاعمال اليدوية مؤكدا ان الفن هو الجسر الذي يربط بين الشعوب ويسهم في تعزيز التآخي والمودة فيما بينها .

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحرص علي المشاركة الفاعلة في هذا المهرجان باعتباره فرصة مهمة للمزيد من التقارب بين طهران ومسقط اللتين تربطهما اصلا علاقات ودية مميزة تمتد جذورها في التاريخ.

وقال ان ايران شاركت فعلا في مهرجان الموسيقي الصوفية التي اقيمت الاسبوع الماضي في مسقط بحيث خلق الفنانون الايرانيون ممثلين ب'سالار عقيلي' وفرقته 'راز ونياز' لوحة فنية مميزة حظيت باستحسان الجمهور من الايرانيين المقيمين في السلطنة الي جانب العمانيين والاوربيين.

وبدأ مهرجان مسقط الثقافي اعماله في 18 يناير-كانون الثاني ليستمر حتي العاشر من فبراير-شباط الجاري.

ويمثل المهرجان بوابة ثقافية بين الشعوب و يهدف مهرجان مسقط إلي تنشيط السياحة الداخلية والخارجية في سلطنة عمان .

انتهي**1369

