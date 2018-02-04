بحصور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والدولية؛

الرئيس روحاني يعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء

طهران/ 4 شباط/ فبراير/ ارنا - يعقد رئيس الجمهورية حسن روحاني مؤتمرا صحفيا بحضور المراسلين من وسائل الاعلام المحلية والدولية بعد غد الثلاثاء وذلك بالتزامن مع أيام عشرة الفجر الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية.

وافاد الموقع الأعلامي للحكومة الايرانية اليوم الاحد، ان مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية في الشؤون الاعلامية والصحافية برويز اسماعيلي، صرح بان الرئيس حسن روحاني سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 6 شباط / فبراير بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.
وأضاف اسماعيلي: ان رئيس الجمهورية سيطرح خلال هذا المؤتمر الصحفي أهم قضايا البلاد، وسيشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن القضايا الاقليمية والدولية.
وتابع: ان هذا المؤتمر الصحفي من المقرر ان يبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت طهران 13:30 بتوقيت غرينتش) وسيبث بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز المحلية والدولية.
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الرئيس روحاني يعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء

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