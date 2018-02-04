الرئيس روحاني يعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء

وافاد الموقع الأعلامي للحكومة الايرانية اليوم الاحد، ان مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية في الشؤون الاعلامية والصحافية برويز اسماعيلي، صرح بان الرئيس حسن روحاني سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء 6 شباط / فبراير بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.

وأضاف اسماعيلي: ان رئيس الجمهورية سيطرح خلال هذا المؤتمر الصحفي أهم قضايا البلاد، وسيشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن القضايا الاقليمية والدولية.

وتابع: ان هذا المؤتمر الصحفي من المقرر ان يبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت طهران 13:30 بتوقيت غرينتش) وسيبث بشكل مباشر عبر قنوات التلفاز المحلية والدولية.

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