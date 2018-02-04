زنغنه: وزارة النفط تعتزم رفع شكوی ضد باكستان

واضاف زنغنه الیوم الاحد فی حدیث للصحفیین: انه لم یتم استیراد الغاز من تركمانستان بعد وقف صادراتها الی ایران، لكن جري المقایضة Swap بمقدار ضئیل.

وصرح ان تركمانستان رفعت شكوی ضدنا، و نعتقد بانها الحقت خسائر بنا و علیها تعویض ذلك.

وفی جانب اخر من تصریحاته اضاف زنغنه، ان حجم انتاج النفط فی العام الایرانی الجاری (بدأ 21 مارس 2017) سجل نموا بنسبة 165 الف برمیل مقارنة بالعام الماضی فیما زادت صادرات النفط فی هذه الفترة نحو 60 الف برمیل.

وتابع قائلا ان ایران تمكنت من زیادة انتاج النفط و تصدیره بمقدار أكثر من ملیون برمیل بعد الغاء العقوبات المفروضة علیها .

و نفی المزاعم بشأن النفط مقابل شراء المقاتلات الروسیة.

وفیما یتعلق بزیادة حجم انتاج النفط فی حقول غرب كارون، اشار وزیر النفط الي ارتفاع الانتاج من 165 الف برمیل یومیا العام الماضی الي 305 الاف برمیل فی العام الجاری.

واكد ان زیادة حجم الانتاج من الحقول النفطیة المشتركة فی اولویات وزارة النفط، معلنا بذلك ان حجم الانتاج فی حقول یاران الجنوبی و آذر و بارس الجنوبی بلغ 63 الف برمیل یومیا.

وصرح بان حجم انتاج الغاز من حقل بارس الجنوبی كان 258 ملیون متر مكعب قبل خمس سنوات، فیما ارتفع الي 470 ملیون متر مكعب فی العام الماضی و استمرت وتیرة زیادة الانتاج لیصل الي 553 ملیون متر مكعب فی العام الحالی، معلنا بذلك انه للمرة الاولی یفوق حجم استخراجنا من الغاز عن حجم استخراج قطر.

واكد انه سیتم قریبا افتتاح خمس مراحل من بارس الجنوبی تشمل المراحل الـ 13 و 22-24 و جزء من المرحله الـ 14.

وحول صادرات الغاز اوضح انه تم تدشین انبوب صادرات الغاز الی بغداد و البصره و بلغ حجم صادراته الی العراق نحو 13 ملیون متر مكعب.

واشار الی اتفاقیة توسیع المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبی واضاف ان صفقة الاتفاقیة مع كنسورتیوم توتال الدولیة و «سی.ان.بی.سی» الصینیة و بتروبارس سیجری فی اطار الجدول الزمنی المحدد له.

وبشأن مشاریع البتروكیماویات نوه إلی إفتتاح عدد من المجمعات البتروكیماویة فی بدایة العام الجاری برعایة رئیس الجمهوریة حسن روحانی و اضاف ان قیمة هذه المشاریع بلغت ملیاری دولار.

انتهی**1110**2344

