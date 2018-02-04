وزیر الصناعة: ایران فی الصدارة عالمیا بانتاج الصلب الاسفنجی

یزد / 4 شباط / فبرایر /ارنا-
اعلن وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الایرانی محمد شریعتمداری ان ایران اصبحت فی الصدارة عالمیا فی انتاج الصلب الاسفنجی والذی سیتجاوز 21ملیون طن فی ضوء الطاقات المتاحة، مشیرا الي ان اجمالی انتاج البلاد من الصلب یبلغ 195 ملیون طن.

وفی تصریح له السبت علي هامش مراسم تدشین مشروع للصلب ووحدة بخار للدورة المركبة فی محطة كهرباء، اشار شریعتمداری الي ان انتاج الصلب الخام فی البلاد یبلغ حالیا 33 ملیون طن فی المرتبة الـ 14 عالمیا، واضاف، ان اجمالی انتاج البلاد من الصلب البالغ 195 ملیون طن فی الوقت الحاضر سیرتفع الي 300 ملیون طن سنویا فی العام 2020، وسترتقی مكانة ایران فی العالم.
ولفت وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الایرانی الي ازدیاد انتاج البلاد من مختلف المعادن والمواد الانشائیة، ومنها النحاس 400 الف طن، والخارصین 450 الف طن، والالمنیوم 500 ألف طن، والسیرامیك 550 ملیون متر مربع، والاسمنت 85 ملیون طن، والذی سیصل قریبا من خلال المشاریع قید الانجاز الي 140 ملیون طن.
واشار الي انتاج البلاد ملیونا و600 ألف طن من الزجاج الخام، و750 الف طن من الاوانی الزجاجیة سنویا.
واوضح شریعتمداری انه مع تدشین وحدة الانصهار فی مجمع 'جادرملو' اردكان فان طاقة انتاج انواع الصلب فی البلاد بلغت 195 ملیون طن، منها 33 ملیون طن من الصلب الخام.
وقال، انه فی بدایة عهد حكومة الرئیس روحانی كان انتاج ایران من الخامات المركزة 28 ملیون طن، حیث بلغ بدایة العام الجاری 49 ملیون طن مسجلا نموا قدره 45 بالمائة.
ولفت شریعتمداری الي ان انتاج كریات الحدید فی عام 2013 بلغ 26 ملیون طن، ووصل الي 42 ملیون طن فی بدایة العام الجاری 2018، مسجلا زیادة قدرها 100 بالمائة، وفی قطاع الحدید الاسفنجی بدأ الانتاج من 19 ملیون طن وسیصل الي 21 ملیون طن من خلال المشاریع قید الانجاز.
واشار وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الي ان ایران اصبحت اكبر منتج للصلب الاسفنجی فی العالم، مضیفا: انه فی انتاج السبائك بدأنا من 24 ملیون طن، فیما یبلغ فی الوقت الحاضر 32 ملیون طن، ای بزیادة قدرها 33 بالمائة.
واضاف: فی الاشهر التسعة الاولي من العام الایرانی الحالی (بدأ فی 21 مارس 2017) تم تصدیر اكثر من 6 ملایین طن من الصلب الخام ومنتوجات الصلب الي العالم بزیادة قدرها 50 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016، وان وصل انتاج البلاد الي 55 ملیون طن من الصلب الخام فی عام 2025، فیجب ان نضاعف حجم الصادرات الي 15 ملیون طن.
واوضح بان معدل نسبة نمو انتاج الصلب فی العالم كان 1 بالمائة فیما بلغ 11 بالمائة فی ایران فی العام 2016 و 22 بالمائة فی العام 2017 .
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وزیر الصناعة: ایران فی الصدارة عالمیا بانتاج الصلب الاسفنجی

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