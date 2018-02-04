إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب ومقتل طيارها في مواجهة الارهابيين

وجاء في بيان نشرته الوزارة 'تحطمت الطائرة الروسية 'سو-25' عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب'.

وأشار البيان إلي أن الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدي المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم 'جبهة النصرة' الإرهابي، مضيفا أن 'الطيار قد لاقي حتفه أثناء مواجهة مع الإرهابيين'.

وأضاف البيان أنه 'حسب المعلومات الأولية، تم إسقاط الطائرة بصاروخ محمول علي الكتف مضاد للطائرات'.

وأشارت الوزارة إلي أن مركز المصلحة الروسي بالتعاون مع السلطات التركية يعمل علي إعادة جثمان الطيار.

انتهي ** 2342

