سياسي تركي: إحياء طريق الحرير يؤدي الي التقارب الثقافي بين الدول الآسيوية والأوروبية

طهران/3 شباط/فبراير/إرنا- قالت ممثلة الشؤون الخارجية بحزب أي كي في تركيا، إن إحياء طريق الحرير من شأنه أن يربط أوروبا بآسيا وأن يسهم في التقريب بين ثقافات بلدان هاتين القارتين.

وأضافت 'مريم غوكا' اليوم السبت، خلال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة لمؤتمر الأحزاب الآسيوية الدولي والمؤتمر الخاص الثاني حول طريق الحرير، 'إن فكرة إحياء طريق الحرير من شأنها أن تؤدي الي إلتحام شرق العالم بغربه مما يسهم في التقليل من حدة الخلافات الثقافية الموجودة وأن تخلق أفكارا جديدة.
من جانبه، قال عضو حزب العمال الجورجي خلال هذا الإجتماع، 'إن جورجيا تعد جسرا يربط بين آسيا وأوروبا'.
ونوه الي إن أحد الموانئ الرئيسية في جورجيا يلعب دورا رئيسيا في هذا المجال وبإمكانه أن يساعد علي إحياء طريق الحرير ولهذا فإن لجورجيا دورا هاما في ربط مختلف البلدان كروسيا وآسيا الوسطي بتركيا ومن شأن جورجيا كذلك أن تؤدي دورا بارزا في تنشيط التبادل التجاري.
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طريق الحرير

التقارب الثقافي بين الدول الآسيوية والأوروبية

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سياسي تركي: إحياء طريق الحرير يؤدي الي التقارب الثقافي بين الدول الآسيوية والأوروبية

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