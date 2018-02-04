سياسي تركي: إحياء طريق الحرير يؤدي الي التقارب الثقافي بين الدول الآسيوية والأوروبية

وأضافت 'مريم غوكا' اليوم السبت، خلال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة لمؤتمر الأحزاب الآسيوية الدولي والمؤتمر الخاص الثاني حول طريق الحرير، 'إن فكرة إحياء طريق الحرير من شأنها أن تؤدي الي إلتحام شرق العالم بغربه مما يسهم في التقليل من حدة الخلافات الثقافية الموجودة وأن تخلق أفكارا جديدة.

من جانبه، قال عضو حزب العمال الجورجي خلال هذا الإجتماع، 'إن جورجيا تعد جسرا يربط بين آسيا وأوروبا'.

ونوه الي إن أحد الموانئ الرئيسية في جورجيا يلعب دورا رئيسيا في هذا المجال وبإمكانه أن يساعد علي إحياء طريق الحرير ولهذا فإن لجورجيا دورا هاما في ربط مختلف البلدان كروسيا وآسيا الوسطي بتركيا ومن شأن جورجيا كذلك أن تؤدي دورا بارزا في تنشيط التبادل التجاري.

إنتهي**أ م د** 1837

