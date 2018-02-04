المسلمون في الهند يتظاهرون ضد تسييس السعودية الاماكن المقدسة

نيودلهي/3شباط/فبراير- نظم عدد من المسلمين في الهند مظاهرة احتجاجية ضد سياسات الحكومة السعودية في تسييس الاماكن المقدسة ومناسك الحج في ارض الوحي.

ونظمت 'مبادرة منظمة تنظيم علماء الاسلام' في ارجاء الهند هذه المظاهرة التي تلقت ترحيبا من قبل المسلمين في نيودلهي.
وقال زعيم المنظمة المفتي اشفق حسين قادري في كلمة القاها خلال المظاهرة ان الاماكن المقدسة ومناسك الحج تستغل من قبل السعودية لتحقيق اهدافها السياسية وان المسلمين في الهند لايمكن ان يقبلوا بهذا التصرف ويرفضونه.
وتابع ان السعودية جعلت الحرمين الشريفين والحج كاداة سياسية للسيطرة علي العالم الاسلامي.
واكد ان الشريعة الاسلامية والمقررات الدولية تعارض فرض قيود علي حق الشعوب في اداء مناسكها وطقوسها الدينية.
ونظمت هذه المظاهرة تزامنا مع الحملة الدولية لمكافحة تسييس مناسك الحج.
انتهي**2018 ** 1837



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الحرمين الشريفين

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المسلمون في الهند يتظاهرون ضد تسييس السعودية الاماكن المقدسة

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