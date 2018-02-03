احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

اهواز/3شباط/فبراير- اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة خوزستان (جنوب غرب) العميد عبدالله نظربور ان اربعة زوارق دخلت المياه الاقليمية الايرانية في منطقة آبادان بشمال الخليج الفارسي بطريقة غيرشرعية وتم احتجازها واعتقال ركابها ال16 .

وقال العميد نظربور في تصريح له اليوم السبت ان عناصر مجموعة القطع البحرية لمدينة آبادان وخلال دورياتهم في المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية اشتبهوا باربعة زوارق صيد وقاموا بتوقيفها لمزيد من التحريات.
واضاف انه اتضح بعد انجاز التحريات اللازمة بان هذه الزوارق الاربعة دخلت المياه الاقليمية الايرانية بطريقة غير شرعية وقام العناصر البحرية باعتقال طاقمها ال16 واحالتهم الي الاجهزة المعنية.
واضاف ان قوات خفر السواحل في نهر اروند تمكنت ايضا من اعتقال ستة مهربين واحتجاز زورق كان يحمل الفين و160 نظارة الغوص المهربة بقيمة 430 مليون ريال.
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احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

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