حكومة میانمار تمنع مبعوث مجلس الامن من زیارة راخین

اعلن بذلك الدبلوماسی الكویتی 'منصور عیاد العتیبی'، الذی یرأس مجلس الامن الدولی لشهر فبرایر الحالی؛ الامر الذی اثار صدي اعلامیا لدي وسائل الاعلام فی منطقة جنوب شرق اسیا.

ولفت العتیبی الي انه یبدو بان المسؤولین فی میانمار لم یعارضوا هذه الزیارة من اساسها وانما یرون بان الوقت الراهن لیس مناسبا للقیام بذلك.

وكانت وسائل اعلام محلیة تناقلت الخمیس الماضی وثائق حول الكشف عن 5 مقابر جماعیة دفن فیها 40 جسدا للمسلمین الروهینغا علي الاقل؛ حیث انه تم استخدام الحامض للتسریع فی عملیة تحلّل هذه الاجساد والتمویه علي آثار الجرائم المرتكبة علیها.

انتهي ** ح ع

