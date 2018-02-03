جهانغيري: إيران علي استعداد لبناء محطات الطاقة لمختلف الدول

وخلال إفتتاح المرحلة الأولي من وحدة البخار في محطة الدورة المشتركة لمدينة اشكذر في يزد (وسط ) قال جهانغيري: إن الموضوع الثاني الذي حققت فيه إيران تقدماً كبيراً هو ربط شبكات الكهرباء بدول المنطقة لا سيما العراق وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركيا وأفغانستان مشيراً إلي إن إيران تسعي إلي ربط شبكة الطاقة الكهربائية حتي مع بعض دول الخليج الفارسي.

وقال إن بإمكان إيران أن تتحول إلي مركز كبير لإنتاج وتوزيع الكهرباء في المنطقة مشيراً إلي القدرات الإنسانية التي تملكها إيران في هذا المجال.

واشار إلي أن هناك مسألة شراء الطاقة من القطاع الخاص وقال: إن البلاد لديها القدرة علي نصب محطات بـ 78 ألف ميغاواط مؤكداً ضرورة الإتجاه نحو محطات الطاقة النظيفة والنووية.

وقال جهانغيري: لقد اتفقنا مع روسيا علي بناء محطتين للطاقة النووية وقد تم دفع مقدمة التكاليف مشيراً إلي أن قسماً من المعدات سوف توفر في الداخل.

يذكر إن المرحلة الأولي من محطة تابان في مدينة اشكذر تم افتتاحها اليوم بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية ويمكن لهذه المحطة إنتاج 484 ميغاواط من الكهرباء وقد كلف تدشينها 130 مليار تومان (3500 تومان = دولار واحد).

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