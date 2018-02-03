صادرات إيران الي عمان ازدادت بنسبة 3.7 اضعاف

وأضاف 'محسن ضرابي' اليوم السبت خلال 'ملتقي التعريف بالفرص التجارية والإستثمارية في إيران وعمان' في مدينة قم ( الواقعة علي بعد 120 كيلومترا الي الجنوب من طهران ) ، ان إمكانية تسجيل الشركات الإيرانية في سلطنة عمان متوفرة بسهولة حاليا حيث وقع الإتفاق بين إيران وعمان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكي تتمكن الشركات الإيرانية من مباشرة عملها بالأسهم مع إعفاء ضريبي بنسبة مئة بالمئة بعد استئجار مكتب للعمل في هذا البلد.

وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية- العمانية، إن قيمة صادرات إيران إلي عمان خلال الستة أشهر الأولي من هذا العام بلغت قيمتها 348 مليون دولار.

وأضاف ضرابي في ذات السياق، إن المصارف الإيرانية لديها علاقات مع مصرفين عمانيين وقد توفرت إمكانية تحويل العملات الأجنبية إلي سلطنة عمان بهدف تيسير عمليات الإستثمار في هذا البلد.

من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والمناجم والزراعة بمحافظة قم خلال هذا الملتقي، انه في محافظة قم يوجد ما يزيد عن ألفين و300 وحدة إنتاجية في مختلف القطاعات خاصة الوحدات الصناعية الكبري بما فيها البتروكيماوية ووحدات إنتاج الصلب والإسمنت.

وأضاف 'أبو الفضل خاكي'، إن عددا من المدن الصناعية ناشطة في محافظة قم بصورة تخصصية كما يعمل عدد من المستثمرين الأجانب من ألمانيا وإيطاليا وتركيا والهند والصين في منطقة سلفتشغان الإقتصادية الخاصة التابعة لهذه المحافظة.

واستمر، ان المستثمرين العمانيين بإمكانهم الإستثمار في صناعات مدينة قم ونظرا لإرتياد الزوار الي هذه المحافظة، توجد إمكانيات جيدة في قم في مجال السياحة بما فيها تشييد الفنادق والمتاجر الكبري.

كما أشار انه سيزور قريبا وفد تجاري إيراني الي سلطنة عمان لكي تتوفر الأرضية اللازمة للتعاون المشترك بين تجار البلدين في مختلف المجالات.

يذكر، ان 'ملتقي التعريف بالفرص التجارية والإستثمارية في إيران وعمان' عقد بحضور المدير العام لمكتب سلطنة عمان في تطوير التعاون الإقتصادي مع إيران 'عماد الشكيلي' في صالة إجتماعات غرفة التجارة بمحافظة قم حيث تم إستعراض الطاقات والميزات وقوانين الإستثمار في عمان والمناطق الحرة لهذا البلد المتاحة لمستثمري محافظة قم.

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