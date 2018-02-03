آل اسحاق: علي العالم ان يدخل في علاقات تجارية وسياسية مع الشرق الاوسط

وفي اليوم الثاني من اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب الاسيوية في طهران والمؤتمر الثاني الخاص بطريق الحرير، اضاف آل اسحاق اليوم السبت ان الشرق الاوسط يتميز بدور حيوي وهام في جميع احداث العالم، وان أهم الاحداث في العالم تقع في هذه المنطقة .

وصرح رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق: لو أردنا بناء مستقبل مشرق يتعين اقرار علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين الدول الاسيوية ونأمل وضع الستراتيجية التجارية في سلم اولوياتنا لو اردنا تحقيق التيار الاصلاحي والتنمية المستدامة.

وتابع آل اسحاق ان مسؤولي دول منطقة آسيا تمكنوا خلال 29 اجتماعا من تبيين قضايا هذه المنطقة، وهذا أمر يستحق الإشادة، مضيفا اننا نعلم ان مستقبل العالم سينشأ من آسيا.

و اعتبر رئيس غرفة التجارة بين ايران والعراق ان إدماج موضوع 'طريق الحرير' في هذا الاجتماع، هو أمر صحيح تماما، فعلينا ان نتمكن من أن نكرس التنمية المستدامة في المنطقة بالتعاون فيما بيننا.

و رأي آل اسحاق من الضروري تشكيل لجنة لدراسة المشاريع التنفيذية في إطار تشكيل عدة شركات حديثة للسياحة والنقل.

انتهي** 2344

