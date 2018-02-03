آل اسحاق: علي العالم ان يدخل في علاقات تجارية وسياسية مع الشرق الاوسط

طهران / 3 شباط/ فبراير/ ارنا - أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة المشتركة بين ايران والعراق يحيي آل اسحاق، ان القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في المنطقة، تبين أنه إذا أراد العالم ان تنتظم أموره فلابد ان يدخل في علاقة تجارية وسياسية مع الشرق الاوسط.

وفي اليوم الثاني من اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب الاسيوية في طهران والمؤتمر الثاني الخاص بطريق الحرير، اضاف آل اسحاق اليوم السبت ان الشرق الاوسط يتميز بدور حيوي وهام في جميع احداث العالم، وان أهم الاحداث في العالم تقع في هذه المنطقة .
وصرح رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق: لو أردنا بناء مستقبل مشرق يتعين اقرار علاقات سياسية واقتصادية وثقافية بين الدول الاسيوية ونأمل وضع الستراتيجية التجارية في سلم اولوياتنا لو اردنا تحقيق التيار الاصلاحي والتنمية المستدامة.
وتابع آل اسحاق ان مسؤولي دول منطقة آسيا تمكنوا خلال 29 اجتماعا من تبيين قضايا هذه المنطقة، وهذا أمر يستحق الإشادة، مضيفا اننا نعلم ان مستقبل العالم سينشأ من آسيا.
و اعتبر رئيس غرفة التجارة بين ايران والعراق ان إدماج موضوع 'طريق الحرير' في هذا الاجتماع، هو أمر صحيح تماما، فعلينا ان نتمكن من أن نكرس التنمية المستدامة في المنطقة بالتعاون فيما بيننا.
و رأي آل اسحاق من الضروري تشكيل لجنة لدراسة المشاريع التنفيذية في إطار تشكيل عدة شركات حديثة للسياحة والنقل.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

يحي آل اسحاق

العلاقات التجارية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آل اسحاق: علي العالم ان يدخل في علاقات تجارية وسياسية مع الشرق الاوسط

معظم المشاهدات

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

الرئيس روحاني:

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

أحدث الأخبار

مسؤول عماني: عمان توفر ظروف استثمار جيدة لرجال الأعمال الإيرانيين

مسؤول عماني: عمان توفر ظروف استثمار جيدة لرجال الأعمال الإيرانيين

احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

حكومة میانمار تمنع مبعوث مجلس الامن من زیارة راخین

حكومة میانمار تمنع مبعوث مجلس الامن من زیارة راخین

جهانغيري: إيران علي استعداد لبناء محطات الطاقة لمختلف الدول

جهانغيري: إيران علي استعداد لبناء محطات الطاقة لمختلف الدول

صادرات إيران الي عمان ازدادت بنسبة 3.7 اضعاف

خلال السنوات الأربع الأخيرة؛

صادرات إيران الي عمان ازدادت بنسبة 3.7 اضعاف

موضوعات مرتبط