عسكر اولادي: انعقاد مؤتمر الاحزاب الاسيوية كل 3 اشهر لتطوير النشاط الاقتصادي

طهران/3 شباط/ فبراير/ ارنا- اقترح رئيس غرفة تجارة ايران وروسيا المشتركة تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني في اطار الاحزاب الاسيوية وانعقاد مؤتمر الاحزاب الاسيوية كل ثلاث او ستة اشهر من اجل ان يتعرف النشطاء الاقتصاديين علي بعضهم البعض لتطوير وتنمية اقتصاد دول الاعضاء .

واشارعسكراولادي الذي كان يتحدث في اعمال اليوم الثاني لمؤتمر الاحزاب الاسيوية التاسع والعشرين والمؤتمر الثاني لطريق الحرير، الي دور الاحزاب في النشاطات الاقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية قائلا يجب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني في اطار الاحزاب الاسيوية.
واقترح عسكراولادي علي تجمع الاحزاب الاسيوية ( ICAPP) تشكيل لجان نشطة في مجال التبادلات الاقتصادية بين اعضاء التجمع وتنظيم المعارض والملتقيات التجارية ويجب ان يكون ل( ICAPP) امانة في الشرق الاوسط ومقرها طهران لتغطي دول المنطقة وتقدم تقرير شهري للامين العام .
واضاف يجب عقد مؤتمر تجمع الاحزاب الاسيوية كل ستة اشهر ومن خلاله التعرف علي النشطاء الاقتصاديين في دول الاعضاء.
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عسكر اولادي: انعقاد مؤتمر الاحزاب الاسيوية كل 3 اشهر لتطوير النشاط الاقتصادي

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