جهانغيري: في بداية عمل الحكومة الحالية لم نكن نمتلك خطا واحدا للتمويل الخارجي لتنفيذ المشاريع

يزد/3 شباط/ فبراير- إرنا – قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، لم نكن نمتلك خطا واحدا للتمويل الخارجي لتنفيذ المشاريع(الفاينانس) في بداية عمل حكومتنا لكننا الآن بتنا نتمتع بوجود 30 مليار دولار من الخطوط الاعتمادية.

وخلال حضوره اليوم السبت حفل افتتاح مصنع للفولاذ و وحدة إنتاج طاقة كهربائية في مدينة أردكان الواقعة في محافظة يزد ( وسط ) قدم جهانغيري التهاني بمناسبة مرور الذكري السنوية ال39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران معتبراً هذه الثورة حدثاً من الأحداث النادرة علي الصعيد العالمي وقال: لقد نجحت الثورة بفضل خصائصها الحصرية في تخطي عقبات صعبة و معقدة للغاية بشموخ.
وأضاف جهانغيري بأنّ أحد أهداف ايران خلال العقود الأربعة الأخيرة تمثل في السعي الي صنعَنَة البلاد الأمر الذي بحد ذاته تطلب إتّباع سياسات خاصة كالسياسات البيئية والسياسات ذات الصلة بالشؤون الداخلية المرتبطة بالصناعة.
وإعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية عنصر السياسة الخارجية مصيرياً في بلوغ الأداء الصناعي فالسياسة الخارجية حصرياً تدفع بعجلات القطاع الاقتصادي إلي الأمام تُضاف إليها السياسات الثقافية التي تترك إنطباعاً علي جميع الأفعال و ردود الافعال المحلية وعلي أداء المؤسسات الاقتصادية ايضاً.
و وصف جهانغيري ركائز السياسات الاقتصادية العامة للبلاد بأنها مصيرية فهي التي تساعد مدير أية مؤسسة اقتصادية بالتخطيط للمستقبل مشيداً بما بذلته الحكومة لتحديد المؤشرات الاقتصادية والسعي إلي تثبيت أسعار العملات الصعبة وتبني خطط للثبات الاقتصادي.
علماً بأنّ النائب الأول لرئيس الجمهورية زار محافظة يزد برفقة وفقد يتكون من رئيس منظمة التراث الثقافي وأربعة من وزراء الحكومة حيث سيتم هناك إفتتاح 635 مشروعاً إعتباراً من الأول حتي 12الثاني عشر من فبراير 2018 بتكلفة قدرها 22 الف مليار ريال ايراني ( الدولار يساوي 3500 تومان) في المجالات العمرانية والطاقة وإلاتصالات والزراعة والصناعة والسياحة والثقافة والصحة وتربية المواشي والتي ستوفر 3 آلاف و192 فرصة عمل في هذه المحافظة.
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اقتصاد

اسحاق جهانغيري

افتتاح مشاريع في محافظة يزد

خطوط إعتمادية

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جهانغيري: في بداية عمل الحكومة الحالية لم نكن نمتلك خطا واحدا للتمويل الخارجي لتنفيذ المشاريع

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