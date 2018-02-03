مصرع شخصین واصابة اثنین اخرین فی انفجار 'مرجل بخاری' فی مصنع بشیراز

شیراز/ 3 شباط/ فبرایر/ ارنا- أعلن مسؤول العلاقات العامة لمؤسسة اطفاء الحریق فی مدینة شیراز (جنوب ایران) عن انفجار 'مرجل بخاری' فی مصنع لانتاج الفوم بمدینة شیراز الصناعیة ما أدي الي مصرع عاملین وإصابة اثنین اخرین من عمال المصنع.

واضاف علی رضا عدلو الیوم السبت انه لم تعرف بعد أسباب وقوع الانفجار والذی كان شدیدا جدا مما أدي الي تدمیر المصنع بشكل كامل واحتجاز العمال تحت الانقاض.
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مصرع شخصین واصابة اثنین اخرین فی انفجار

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