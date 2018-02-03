مصرع شخصین واصابة اثنین اخرین فی انفجار 'مرجل بخاری' فی مصنع بشیراز

واضاف علی رضا عدلو الیوم السبت انه لم تعرف بعد أسباب وقوع الانفجار والذی كان شدیدا جدا مما أدي الي تدمیر المصنع بشكل كامل واحتجاز العمال تحت الانقاض.

انتهي** 2344

