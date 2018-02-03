نوبخت: تمهيد التحضيرات للحصول علي المساعدات المالية الخارجية

وفي كلمة له اليوم السبت تحت أروقة مجلس الشوري الاسلامي عند دراسة بند العوائد الوارد في مشروع قانون موازنة البلاد للعام الايراني القادم بشأن المساعدات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع، أعلن محد باقر نوبخت عن قيام ايران خلال السنوات الأخيرة بإجراء مفاوضات مع بعض الدول الجارة ودول اُخري لإستلام تسهيلات خارجية لتوظيفها في تنفيذ مشاريع كمشروع الخط السككي.

وأضاف نوبخت: نجح الرئيس الايراني خلال محادثات له مع رؤساء دول الجوار بتبادل ابرام إتفاقيات ثنائية مؤيداً ما يُقال عن عرقلة تخصيص سنة واحدة فقط للسماح بالاستفادة من المساعدات الأجنبية لأنّ نفس المفاوضات مع الدول وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم معها قد تتطلب سنة كاملة قبل تطبيقها.

وفي هذا السياق طالب علي لاريجاني، رئيس مجلس الشوري الاسلامي بضرورة عرض مشروع قانون علي البرلمان رغم أنّ البرلمان قد منح سابقاً الحكومة في مشروع قانون الموازنة العام الاستفادة من المساعدات الأجنبية المالية.

في المقابل أيّد نوبخت ضرورة الحصول علي ترخيص من مجلس الشوري الاسلامي بشأن استلام المساعدات الأجنبية إلّا أنه رفض الدخول في تفاصيل مع مجلس الشوري الاسلامي حول نوعية الدولة المانحة للمساعدات وأسباب منحها ايران هذه المساعدات لأنّ نفس عملية ابرام العقود والاتفاقيات مع تلك الدول يستغرق وقتاً طويلاً لايسمح بتخصيص وقت آخر لتقديم مشروع قانون بهذا الشأن للمصادقة عليه في البرلمان.

إنتهي** ع ج**2344

