وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن تجهيز 3 أقمار صناعية للإطلاق

وقال جهرمي في مؤتمر 'يوم الصناعات الفضائية' والذي عُقد في طهران إن 'ثلاثة أقمار صناعية تم تجهيزها لمرحلة الإطلاق'.

وأوضح جهرمي أن 'القمر الصناعي الأول سيتم إطلاقه قريبا ويتم حاليا التنسيق لذلك' مشيرا إلي أن 'مهمة القمر الصناعي هو المساعدة في البحوث'.

وكانت ايران قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو العام الماضي عن اختبارها لمركبة 'سيمرغ' الفضائية القادرة علي نقل أقمار صناعية إلي الفضاء والتي تستطيع حمل أقمار صناعية يبلغ وزنها 250 كيلو جراما في مدار يبعد عن سطح الأرض بنحو 500 كيلو متر.

ومن المتوقع إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة من قاعدة 'الإمام الخميني' الوطنية الفضائية التي افتتحت رسميا في وقت سابق والتي ستكون المسؤولة عن كافة العمليات المرتبطة بالمركبات الفضائية بما في ذلك من التحضير والإطلاق والسيطرة والتوجيه.

انتهي** 2344

