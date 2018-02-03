الكرة الشاطئية الأيرانية الأولي آسيويا والثالثة عالميا

وفي هذا التصنيف الذي شمل 113 منتخبا من الدول المختلفة، أحتل منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، المركز الأول بـ4370 نقطة، وحقق منتخب البرتغال 3449نقطة واحتل المركز الثاني، فيما تبوءت ايران المركز الثالث بـ3103 نقطة .

وتصدر المنتخب الايراني للكرة الشاطئية بـ 3103 نقطة المنتخبات الأسيوية و بفارق كبير عن باقي المنتخبات وهي اليابان 1434 نقطة والامارات 1327 نقطة وعمان 906 نقطة ولبنان 648 نقطة، من المركز الثاني الي الخامس علي التوالي.

الفوز ببطولة 'كأس برشين' الدولية التي أقيمت الاسبوع الماضي في بوشهر، اضاف 100 نقطة الي نقاط المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية.

انتهي** 2344

