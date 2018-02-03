الكرة الشاطئية الأيرانية الأولي آسيويا والثالثة عالميا

طهران/ 3 شباط/ فبراير/ ارنا - في أحدث تصنيف لمنتخبات كرة القدم الشاطئية الصادر عن الفيفا لشهر يناير 2018 ، لازالت كرة القدم الشاطئية الايرانية تتربع علي العرش الآسيوي وتحتل المركز الأول آسيويا والثالث عالميا .

وفي هذا التصنيف الذي شمل 113 منتخبا من الدول المختلفة، أحتل منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، المركز الأول بـ4370 نقطة، وحقق منتخب البرتغال 3449نقطة واحتل المركز الثاني، فيما تبوءت ايران المركز الثالث بـ3103 نقطة .
وتصدر المنتخب الايراني للكرة الشاطئية بـ 3103 نقطة المنتخبات الأسيوية و بفارق كبير عن باقي المنتخبات وهي اليابان 1434 نقطة والامارات 1327 نقطة وعمان 906 نقطة ولبنان 648 نقطة، من المركز الثاني الي الخامس علي التوالي.
الفوز ببطولة 'كأس برشين' الدولية التي أقيمت الاسبوع الماضي في بوشهر، اضاف 100 نقطة الي نقاط المنتخب الوطني الايراني للكرة الشاطئية.
انتهي** 2344



برچسب ها

ورزش

الكرة الشاطئية الايرانية

الأولى أسيويا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الكرة الشاطئية الأيرانية الأولي آسيويا والثالثة عالميا

معظم المشاهدات

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

الرئيس روحاني:

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

أحدث الأخبار

مسؤول عماني: عمان توفر ظروف استثمار جيدة لرجال الأعمال الإيرانيين

مسؤول عماني: عمان توفر ظروف استثمار جيدة لرجال الأعمال الإيرانيين

احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

احتجاز اربعة زوارق دخلت المياة الاقليمية الايرانية بطريقة غيرشرعية

حكومة میانمار تمنع مبعوث مجلس الامن من زیارة راخین

حكومة میانمار تمنع مبعوث مجلس الامن من زیارة راخین

جهانغيري: إيران علي استعداد لبناء محطات الطاقة لمختلف الدول

جهانغيري: إيران علي استعداد لبناء محطات الطاقة لمختلف الدول

صادرات إيران الي عمان ازدادت بنسبة 3.7 اضعاف

خلال السنوات الأربع الأخيرة؛

صادرات إيران الي عمان ازدادت بنسبة 3.7 اضعاف

موضوعات مرتبط