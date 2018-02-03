سفير ايران لدي باريس: علاقاتنا مع فرنسا تتسم بالهدوء و ماضية إلي الامام

طهران/3شباط/فبراير/ارنا- وصف سفير ايران لدي فرنسا 'ابوالقاسم دلفي' العلاقات مع فرنسا بانها تتسم بالهدوء و ماضية الي الامام.

وفي مقابلة اجرته معه القناة الثالثة للتلفزيون الفرنسي بمناسبة حلول الذكري السنوية الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية، اضاف دلفي اليوم السبت ان علاقاتنا مع فرنسا تعتمد علي المصالح المشتركة في المجالات التي حددها الرئيس روحاني خلال زيارته لفرنسا قبل عامين حيث ان تبادل الزيارات بين البلدين ساهم في النهوض بمستوي هذه العلاقات خدمة للمصالح الاقتصادية و الثقافية و السياسية للجانبين.
واكد ان الاتفاق النووي شكل ركيزة لعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع فرنسا.
وبشأن نكث العهد الامريكي تجاه الاتفاق النووي، قال، انه تم التوصل الي هذا الاتفاق بين ايران ومجموعة 1+5 ويجب التزام جميع هذه الاطراف بالاتفاق موكدا ان ايران التزمت به وهذا ما ايدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات.
واضاف ان امريكا تغرد خارج السرب ولكن لحسن الحظ إن باقي الاطراف المعنية بالاتفاق النووي سيما فرنسا التزمت به واعلنت انه يمكن تنفيذ الاتفاق ولا يمكن تغييره.
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سفير ايران لدي باريس: علاقاتنا مع فرنسا تتسم بالهدوء و ماضية إلي الامام

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