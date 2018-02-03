استاذ جامعة برلین: حمایة البیئة ضلع اساسی فی مثلث انتاج الطاقة

ناصری الذی القي كلمة فی المؤتمرالدولی الرابع للتكنولوجیا والطاقة حول دور العلم والتكنولوجیا فی تطویر الصناعات المحلیة وكذلك الطاقة المتجددة، أعلن فی تصریح لمراسل ارنا، ان موضوع كلمته كان دور العلم والتكنولوجیا باعتبارهما زاویتی مثلث انتاج الطاقة مع الحفاظ علي البیئة.

وأوضح ناصری ردا علي سؤال مفاده ماهی الطرق العملیة لتنمیة الطاقة المتجددة فی البلاد، علي الرغم من إمكانیاته الكبیرة لتطویر الطاقة الشمسیة، قائلا : أولا یجب علي الحكومة عدم الدخول فی مجال تنمیة الطاقة المتجددة وان الدول التی نجحت اعطت الفرصة للقطاع الخاص الخوض والعمل فی هذا المجال، وثانیا علي الحكومة دعم مستثمری القطاع الخاص وكذلك شرح مزایا الاستفادة من الطاقة المتجددة وانها الزاویة القائمة وضلع مثلث انتاج الطاقة وانها البدیل للتخلص من تلوث البیئة.

وفیما یتعلق بالتكالیف الباهضة لانتاج الطاقة المتجددة اوضح ناصری یجب مقارنة تكلفتها مع الطاقة المنتجة بالوقود الأحفوری و المنتجة بالطاقة النوویة، صحیح ان بیع الطاقة الكهربائیة عن طریق الوقود الاحفوری هی الانسب حالیا لكن انتاجه كانت عبر دراسات تمت مسبقة لذا یجب تحدیثها.

انتهي**م م**2344

