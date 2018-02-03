16 میدالیة حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی ببطولة اسیا لالعاب القوي داخل الصالات

ففی منافسات الیوم الثانی للبطولة والتی جرت یوم امس الجمعة، تقلد رجال ایران ذهبیة واحدة و 2 فضیة و 1 برونزیة فیما تقلدت السیدات 3 فضیة و 5 برونزیة.

حیث نال علی ثمری المیدالیة الذهبیة فی رمی الثقل وبجمان یارلوئی الفضیة فی جری 800 متر ومیلاد میری الفضیة فی الالعاب السباعیة بحصوله علي 4842 نقطة بعد الكویتی ماجد الزاید الذی تقلد الذهبیة بحصوله علي 5228 نقطة.

وفی الالعاب السباعیة ایضا حل الایرانی الاخر علی محبی فی المركز الثالث لینال المیدالیة البرونزیة بحصوله علي 4728 نقطة.

وبالنسبة للسیدات فقد احرزت الفضیة كل من الناز كمبانی فی جري 60 مترا ومهسا میرزا طیبی فی القفز بالزانة ومریم نوروزی فی رمی الثقل.

فیما احرزت البرونزیة كل من ثنا دادرس فی رمی الثقل وسارا كریمی فی القفز بالزانة ونیلوفر فشخورانی فی القفز بالزانة وسارا ندافی فی جري 60 مترا حواجز وفرزانة فصیحی فی جري 60 مترا.

وفی منافسات الیوم الاول للبطولة والتی جرت الخمیس احرزت ایران 4 میدالیات، 2 منها ذهبیة بواسطة حسن تفتیان فی سباق جري 60 مترا وحسین كیهانی فی سباق جري 3 آلاف متر.

وفی هذا السباق ای جري 3 آلاف متر نال همایون همتی المیدالیة البرونزیة.

واحرزت اللاعبة الایرانیة سبیدة توكلی، المیدالیة الفضیة بمنافسات الوثب العالی بتسجیلها وثبة بارتفاع 1.8 متر وجاءت بالمركز الثانی بعد منافستها الاوزبكیة ' دو سانوا' التی نالت الذهبیة بارتفاع 1.87 متر، فیما حلت الكازاخیة 'نادجدا دوبویستكایا' بالمركز الثالث.

وبذلك بلغت حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی للبطولة 3 میدالیات ذهبیة و 6 فضیة و 7 برونزیة.

یشار الي أن 360 لاعبا ولاعبة من 22 بلدا یشاركون ببطولة آسیا لالعاب القوي داخل الصالات 2018 التی تقام فی قاعة 'آفتاب انقلاب' خلال الفترة 1-3 فبرایر/شباط الجاری.

انتهي ** 2342

