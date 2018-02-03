وزير الارشاد: انتاج السينما الايرانية يتبوأ الصدارة بالمنطقة

وقال صالحي في تصريح له مساء الجمعة خلال مهرجان 'فجر' للافلام في مدينة بوشهر جنوب ايران، ان الخطة التنموية العشرينية (تنتهي في العام 2025) تتضمن ان تتبوأ ايران مركز الصدارة في جميع او بعض المجالات الا انها تحتل الصدارة منذ الان في مجال السينما وبفارق ملحوظ من حيث الانتاج مقارنة مع سائر دول المنطقة.

واضاف وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، ان صناع الافلام الايرانيين هم اليوم منافسون كبار لصناع الافلام المعروفين عالميا.

واوضح صالحي بان طريق النمو هذا انما تبلور في قلب الثورة في حين ان البعض كان يتصور بان ملفه سيطوي مع انتصار الثورة الا ان الجميع شهد تطور السينما الايرانية ومكانتها الراقية التي بلغتها.

انتهي ** 2342

