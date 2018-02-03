برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني الكروي

وفي هذه المباراة التي اقيمت علي ملعب 'آزادي' بطهران بحضور نحو 45 ألف متفرج ، سجل هدفي الفوز لبرسبوليس علي عليبور (10) وخليل شجاع زاده (68).

وبهذا الفوز اصبح رصيد برسبوليس 51 نقطة ليوسع الفارق مع اقرب ملاحقيه فولاد خوزستان، الي 15 نقطة (له مباراتان اقل).

واسفرت بقية نتائج المرحلة الـ 22 من مسابقة الدوري عن فوز تراكتور سازي تبريز علي مضيفه بديدة مشهد 3-0 وتعادل كسترش فولاد تبريز مع مشكي بوشان مشهد 0-0 ونفط طهران مع بيكان 1-1 ، وسبيد رود رشت مع استقلال خوزستان 1-1 ، وبارس جنوبي جم مع سايبا 0-0 .

وتقام اليوم السبت مباراة فولاد خوزستان وصنعت نفط آبادان، وتختتم مباريات المراحلة باقامة مباراة ذوب آهن اصفهان واستقلال طهران يوم غد الاحد.

انتهي ** 2342

