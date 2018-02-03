تطوير التعاون العلمي بين ايران وبيلاروسيا

موسكو / 3 شباط / فبراير /ارنا-
اكد السفير الايراني في مينسك مصطفي اويسي ورئيس الجامعة التكنولوجية في بيلاروسيا ايغو فيتالوفيتش وايتف، علي تطوير العلاقات العلمية بين البلدين، وتباحثا بشان سبل تطوير التعاون العلمي.

وفي هذا اللقاء الذي جري في مقر السفارة الايرانية في مينسك، اعتبر السفير اويسي تنظيم اطار شامل للبرامج والمشاريع العلمية والتقنية بانه يمهد السبيل للتعاون بين المؤسسات العلمية والجامعية في البلدين.
وقال، ان ايران وبيلاروسيا وفي اطار عزم كبار مسؤولي البلدين لتطوير العلاقات، لا مانع لديهما في سياق تنمية العلاقات العلمية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والجديدة.
من جانبه استعرض رئيس الجامعة التكنولوجية في بيلاروسيا ايغو فيتالوفيتش وايتف في هذا اللقاء الذي حضره ايضا عدد من مساعديه والاساتذة، الامكانيات العلمية لهذه الجامعة خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، داعيا الي الدعم والتخطيط من قبل مؤسسات البلدين لتنفيذ المشاريع المشتركة من قبل علمائهما.
وبحث الجانبان في العديد من المجالات منها نقل التكنولوجيا وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وتفعيل التفاهمات السابقة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

علمي آموزشي

ايران وبيلاروسيا

اويسي ووايتف

التعاون العلمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تطوير التعاون العلمي بين ايران وبيلاروسيا

معظم المشاهدات

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

ایة الله خاتمی:

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

بدء اعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب السياسية بطهران

بدء اعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب السياسية بطهران

أحدث الأخبار

16 میدالیة حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی ببطولة اسیا لالعاب القوي داخل الصالات

16 میدالیة حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی ببطولة اسیا لالعاب القوي داخل الصالات

وزير الارشاد: انتاج السينما الايرانية يتبوأ الصدارة بالمنطقة

وزير الارشاد: انتاج السينما الايرانية يتبوأ الصدارة بالمنطقة

برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني الكروي

بفوزه علي سباهان اصفهان 2-0

برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني الكروي

هدف ترامب من الهجوم علي الاتفاق النووي تخويف الشركات الاوروبية

السفير الايراني في اسبانيا:

هدف ترامب من الهجوم علي الاتفاق النووي تخويف الشركات الاوروبية

ايران تمطر مرمي ميانمار بـ 14 هدفا في بطولة اسيا لكرة الصالة

ايران تمطر مرمي ميانمار بـ 14 هدفا في بطولة اسيا لكرة الصالة

موضوعات مرتبط