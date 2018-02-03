تطوير التعاون العلمي بين ايران وبيلاروسيا

وفي هذا اللقاء الذي جري في مقر السفارة الايرانية في مينسك، اعتبر السفير اويسي تنظيم اطار شامل للبرامج والمشاريع العلمية والتقنية بانه يمهد السبيل للتعاون بين المؤسسات العلمية والجامعية في البلدين.

وقال، ان ايران وبيلاروسيا وفي اطار عزم كبار مسؤولي البلدين لتطوير العلاقات، لا مانع لديهما في سياق تنمية العلاقات العلمية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والجديدة.

من جانبه استعرض رئيس الجامعة التكنولوجية في بيلاروسيا ايغو فيتالوفيتش وايتف في هذا اللقاء الذي حضره ايضا عدد من مساعديه والاساتذة، الامكانيات العلمية لهذه الجامعة خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، داعيا الي الدعم والتخطيط من قبل مؤسسات البلدين لتنفيذ المشاريع المشتركة من قبل علمائهما.

وبحث الجانبان في العديد من المجالات منها نقل التكنولوجيا وتبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين وتفعيل التفاهمات السابقة.

انتهي ** 2342

