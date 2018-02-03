لا خسائر جراء الهزة الارضیة التی ضربت كرمان جنوب شرق ایران

وقال محمد باجیان فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الجمعة، ان المبانی فی هذه المنطقة ذات مقاومة جیدة امام الهزات الارضیة عموما.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علي مقیاس ریختر ضربت ضواحی مدینة كوهبنان بمحافظة كرمان فی الساعة العاشرة و 11 دقیقة و 38 ثانیة من مساء الجمعة بالتوقیت المحلی (السادسة و 41 دقیقة و 38 ثانیة مساء الجمعة بتوقیت غرینتش).

واضاف المركز بان الهزة الارضیة وقعت فی عمق 10 كم من سطح الارض.

وتقع مدینة كوهبنان علي بعد 168 كم الي الشمال من مدینة كرمان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق ایران.

انتهي ** 2342

