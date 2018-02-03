القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، اننا ' نرفض مقترح طالب فيه البعض بجلب قوات امريكية للاشراف علي المناطق السنية مؤكدا ان 'الداخلية والقوات العراقية قادرة علي بسط الامن ولا يصح دستوريا ادخال قوات اجنبية' .

واشارالقبانجي الي تصريحات وزارة الهجرة حول اعادة اكثر من مليونين ونصف نازح الي مناطقهم وسعيها في اعادة المتبقي منهم خلال الاشهر القادمة، مبينا ان ذلك يبطل حجج ودعوات التاجيل بسبب عدم عودة النازحين الي مناطقهم .

وحول تصريحات مفتي الديار العراقية الاسبق التي دعا فيها الي (مقاطعة الانتخابات بحجة انها غير شرعية وطائفية وانها تجري في ظل حكومة فاسدة وان ايران تسير الدولة). اوضح السيد القبانجي ان 'اهل السنة هم من ردوا علي هذه التصريحات معتبرين ان فرض الفساد يوجب الاصلاح والتغيير من قبل الناخبين واما فرض الطائفية فانه يوجب نبذها من قبل المفتي' .

واكد ان 'الانتخابات ليست طائفية وكل فرد حر في اختيار المرشح'، مطالبا مفتي الديار بتقديم دليل حول ان ايران تسير الحكومة، موضحا ان التنافس الدولي له واقعيات وان ايران قدمت،المساعدة عبر الحكومة العراقية في تحرير العراق داعيا اياه الي نبذ النفوذ السعودي والامريكي في العراق اولا .

وفي محور منفصل اشار امام جمعة النجف الاشرف الي ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران مبينا ان 'العالم كان يتموج مع تموج الشارع الايراني وكان يراقب تحركات الامام الخميني (قده) وقدرته في الاطاحة بامبرطورية الشاه' . واضاف 'اليوم نقترب الي العام 40 لانتصار الثورة ونحن نعتقد ان هذا الانتصار لم يكن محليا ولا اقليميا او قوميا وانما احدث انعطافة في تاريخنا المعاصر وهي انتصار للاسلام والتشيع والشعوب المستضعفة' .فيما اشار الي مقومات انتصار الثورة التي تمثلت بـ(الشعب الواعي، المرجعية الدينية، الدين) .

من جانب اخر استهجن اقدام الحكومة البحرينية علي اسقاط جنسية عدد من مواطنيها بدواعي طائفية وارسلتهم العراق، مبينا ان 'هذا استبداد وطائفية وان حكومة البحرين تنزلق في المنزلق الذي وقع فيه صدام' .

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