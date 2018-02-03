الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

يزد - 2 شباط - فبراير - ارنا - اعلنت شركة استثمارية دنماركية استعدادها للاستثمار في مشروع نقل المياه من بحر عمان الي محافظة يزد ( وسط ) والمشاركة في انجازه.

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بحضور محافظ قم محمود زماني قمي وممثلين عن الشركة الاستثمارية الدنماركية والمسؤولين والمعنيين في القطاع الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة فقد درست سبل استقطاب الاستثمارات ومشاركة الاجانب واسلوب تنفيذ المشروع.
واكد محافظ يزد علي ضرورة توفير الارضية لمشاركة الشركة الدنماركية في انجاز مشروع نقل المياه من بحر عمان الي يزد داعيا الاجهزة المعنية الي بذل الجهد لاجراء المشروع علي وجه السرعة.
واعلن ممثل الشركة الدنماركية التي تعتبر من المؤسسات الدولية المعتبرة في مجال نقل المياه اعلن استعداده لانجاز المشروع مطالبا بدعم ومواكبة المسؤولين في المحافظة للاستفادة من التسهيلات الاجنبية.
وتعاني محافظة يزد التي يصل عدد سكانها الي اكثر من مليون و138 الف نسمة، من الجفاف خلال الاعوام الماضية وان السبيل الوحيد لمواجهة
الجفاف هو نقل المياه من بحر عمان الي المحافظة .
انتهي ** 1837



برچسب ها

اقتصاد

يزد

شركة دانماركية

نقل المياه من بحر عمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

معظم المشاهدات

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

القبانجي: نرفض دعوة قوات اجنبية للاشراف علي الانتخابات، وايران ساعدت العراق ضمن اطار الحكومة

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

ایة الله خاتمی:

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

بدء اعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب السياسية بطهران

بدء اعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب السياسية بطهران

أحدث الأخبار

16 میدالیة حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی ببطولة اسیا لالعاب القوي داخل الصالات

16 میدالیة حصیلة ایران فی الیومین الاول والثانی ببطولة اسیا لالعاب القوي داخل الصالات

وزير الارشاد: انتاج السينما الايرانية يتبوأ الصدارة بالمنطقة

وزير الارشاد: انتاج السينما الايرانية يتبوأ الصدارة بالمنطقة

برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني الكروي

بفوزه علي سباهان اصفهان 2-0

برسبوليس يوسع الفارق في صدارة الدوري الايراني الكروي

هدف ترامب من الهجوم علي الاتفاق النووي تخويف الشركات الاوروبية

السفير الايراني في اسبانيا:

هدف ترامب من الهجوم علي الاتفاق النووي تخويف الشركات الاوروبية

ايران تمطر مرمي ميانمار بـ 14 هدفا في بطولة اسيا لكرة الصالة

ايران تمطر مرمي ميانمار بـ 14 هدفا في بطولة اسيا لكرة الصالة

موضوعات مرتبط