الدنمارك تعلن استعدادها للاستثمار في نقل المياه من بحر عمان الي يزد

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة بحضور محافظ قم محمود زماني قمي وممثلين عن الشركة الاستثمارية الدنماركية والمسؤولين والمعنيين في القطاع الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة فقد درست سبل استقطاب الاستثمارات ومشاركة الاجانب واسلوب تنفيذ المشروع.

واكد محافظ يزد علي ضرورة توفير الارضية لمشاركة الشركة الدنماركية في انجاز مشروع نقل المياه من بحر عمان الي يزد داعيا الاجهزة المعنية الي بذل الجهد لاجراء المشروع علي وجه السرعة.

واعلن ممثل الشركة الدنماركية التي تعتبر من المؤسسات الدولية المعتبرة في مجال نقل المياه اعلن استعداده لانجاز المشروع مطالبا بدعم ومواكبة المسؤولين في المحافظة للاستفادة من التسهيلات الاجنبية.

وتعاني محافظة يزد التي يصل عدد سكانها الي اكثر من مليون و138 الف نسمة، من الجفاف خلال الاعوام الماضية وان السبيل الوحيد لمواجهة

الجفاف هو نقل المياه من بحر عمان الي المحافظة .

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