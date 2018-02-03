الشيخ قاسم: لبنان لم يعد لقمة سائغة ومشاركتنا في المجلس النيابي هي لخدمة الناس

وخلال إطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية قال الشيخ قاسم 'بناء الدولة يتطلب تضحية'، مذكراً بشعار حزب الله في هذه الانتخابات 'نحن نحمي ونبني'.

هذا، واعتبر سماحته ان قانون النسبية منصف لأنه يعتمد علي أصوات الناس بالصوت التفضيلي'، مؤكداً ارتياح حزب الله لهذا القانون لأنه يعطي الإمكانية لكل الناس للوصول إلي المجلس النيابي.

ولفت نائب الامين العام لحزب الله الي ان السلاح هو بوجه العدو الإسرائيلي، واوضح انه لو قلنا لأمريكا بأننا لن نواجه 'إسرائيل' لقالوا لنا خذوا المليارات.

ورأي سماحته ان قوة حزب الله ساهمت في قوة لبنان من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، واعتبر انه لا خيار أمامنا إلا أن نعالج مشاكلنا وخلافاتنا باحترام وضمن حدود القانون، مؤكداً ان تحالفاتنا مستمرة وستثبت الأيام أننا علي الطريق الصحيح.

وفي هذا السياق قال ان أولوية المقاومة لا تعني علي الإطلاق أننا بعيدون عن الاهتمام ببناء الدولة، فالمقاومة وبناء الدولة اهتمامان أساسيان في مسيرتنا وعملنا، ولفت الي اننا مطمئنون إلي نتيجة الانتخابات، مشدداً علي اننا يقظون ونعمل ونحافظ علي قاعدة شعبية صلبة ومعنا حلفاء أوفياء.

وتابع الشيخ قاسم كلمته قائلاً نحن فائزون منذ الان لأننا سنأخذ أصوات علي قدر شعبيتنا ولن نعدّ عدد النواب الذين سنحصل عليهم، مؤكداً ان شعبنا وجمهورنا هم أهل الوفاء ولم يتركونا لحظة واحدة.

هذا، وتطرق نائب الامين العام لحزب الله لتصريح وزير حرب العدو افيغادور ليبرمان قائلاً ان الموقف اللبناني من تصريح ليبرمان هو قوة للبنان، معتبراً ان هذا الرد تفهمه 'إسرائيل' جيدا لأنها تواجه الثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، واكد علي انتهاء الزمن الذي تحقق فيه 'اسرائيل' أطماعها لأنها مردوعة منذ عام 2000، لافتاً الي ان لبنان لم يعد لقمة سائغة.

انتهي ** 1837

