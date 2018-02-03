آية الله اراكي: 'اسرائيل' مجموعة ارهابية تزعزع المنطقة ومهمتنا القضاء عليها

طهران - 2 شباط - فبراير - ارنا - اكد أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله محسن اراكي، اليوم الجمعة، ان 'اسرائيل' مجموعة ارهابية تزعزع المنطقة ومهمة الجميع القضاء عليها.

وقال امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية خلال كلمة القاها الجمعة في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة للاحزاب الاسيوية، اننا واثقون بأن فلسطين والشعب الفلسطيني سينتصر، مضيفاً، السبب الاول لهذا الانتصار هو ان المقاومة حية وباقية، والثاني هو ان الكيان الصهيوني زائل.
ونوه الي ان 'اسرائيل' مجموعة ارهابية زعزعت المنطقة باللجوء الي السلاح والغطرسة في المنطقة لذلك لدينا مهمة من اجل الدفاع عن البشرية والشعب الفلسطيني وامن المنطقة، وهي القضاء علي هذا الكيان.
ولفت آية الله آراكي الي عدم وجود حرب بين السنة والشيعة في منطقة غرب آسيا كما لايوجد في ميانمار حرب بين البوذيين والمسلمين بل هي حرب الظالمين الذين يريدون استغلال الدين لتحقيق مآربهم، كما لاتوجد في سوريا والعراق حرب بين السنة والشيعة فهم يعيشون الي جانب بعضهم البعض منذ قرون، لكن منذ دخول السياسات الاميركية الي المنطقة فانهم اعطوا الحروب والخلافات طابعاً مذهبياً.
واضاف، ما تقترحه الجمهورية الاسلامية الايرانية لفلسطين هو مقترح جيد جدا يمكنه ارساء السلام والامن والعدالة في فلسطين والمنطقة، كذلك في سوريا والبحرين واليمن بذات الشكل فينبغي ان نسمح للشعب ان يختار ويحدد مايريد وبدلاً من تدمير السعودية لليمن وقصفها عليها اين تعمره .
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