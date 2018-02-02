رغبة مستثمرين بريطانيين في توظيف استثمارات في الاقتصاد الايراني

واضافت العلاقات العامة للشركة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ( شستا) انه خلال زيارة اعضاء من كنسرتيوم ' بركس' للشركة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ( شستا) في طهران تم التاكيد علي المشاركة وتوظيف استثمارات لرجال الاعمال والمستثمرين البريطانيين في القطاعات المنجمية والطاقوية والشؤون المالية.

ورحب المستثمرون البريطانيون بالمشاريع الموجودة في الشركة الاستثمارية للضمان الاجتماعي في المجالات المنجمية والبتروكيماوية والنفط والغاز والتمويل معلنين استعدادهم للمشاركة في قطاع مناجم الذهب في كردستان والبتروكيماويات وتمويل مشاريع مختلفة.

وقد تقرر الاسراع في ابرام اتفاقيات نهائية لتتنفيذ هذه المشاريع.

وتنشط الشركة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ( شستا) التي تعتبر اليوم من كبريات الشركات الاقتصادية في الشرق الاوسط تنشط في مجالات السياحة والادوية والنفط والغاز والاسمنت والمناجم والنقل البري والطاقة والعمليات المصرفية والتامين.

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