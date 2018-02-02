الرئيس روحاني:

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

كرمان - 2 شباط - فبراير - ارنا - قال الرئيس الايراني حسن روحاني انه من خلال الجهود التي بذلها اهالي محافظة كرمان ( جنوب شرق ) دشنت مشاريع خلال امس واليوم الجمعة في منطقة ' كل كهر' بقيمة اكثر من 10 الاف و200 مليار تومان.

وقال الرئيس روحاني في ختام زيارته الي محافظة كرمان التي استغرقت يومين في تصريح له اليوم الجمعة انه دشنت ايضا خلال هذه الزيارة اكثر من 900 ميغاواط من الكهرباء في المحافظة مما سيجعلها من مصدري الطاقة الكهربائية.
واضاف : في قطاع المياه والزراعة تم تدشين اكثر من الف و700 مشروع في مختلف المجالات الزراعية مؤكدا ان العمليات الاجرائية لمد سكك الحديد في محافظة كرمان قد بدات ومن المقرر ان ينتهي هذا المشروع في نهاية اعمال الحكومة الحالية.
وصرح ان نقل المياه من جنوب البلاد الي كرمان سيتم خلال الاعوام المقبلة معربا عن امله بوصول المياه الي مدينة سيرجان وسد 'صفارود' مما يؤدي الي تحول في القطاع الصناعي للمحافظة والحفاظ علي الاحتياطيات المائية فيها .
وصرح الرئيس روحاني انه من المقرر ان تدشن ايضا في العام الايراني القادم ( يبدا في 21 اذار - مارس القادم) مشاريع مختلفة في المحافظة بقيمة عشرة الاف مليار تومان ( الدولار يساوي 3500 الف تومان) .
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تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

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