عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

طهران - 2 شباط - فبراير - ارنا - قال مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الجمعة، 'في الوقت الذي تعمل فيه ايران بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي تقوم امريكا بعرقلة تنفيذه.

وقال راقجي اليوم الجمعة، خلال كلمة في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة للاحزاب الاسيوية، 'من دون شك ان الاحزاب يمكنها ان يكون لها دور مهم في وحدة الشعوب، مضيفاً، ان الاتفاق النووي قضي علي خطر مواجهة واسعة في منطقة غرب آسيا'.
واضاف، 'في الوقت الذي تعمل فيه ايران بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي تقوم امريكا بعرقلة تنفيذه في محاولة لتعريض امن المنطقة للخطر'.
وتابع، 'رغم ان جماعة داعش ضعفت في منطقة غرب آسيا لكن افكارها المتطرفة لم يتم القضاء عليها في هذه المنطقة، لذلك سيكون دور الاحزاب الاسيوية مهما جداً في القضاء علي هكذا افكار متطرفة'.
ونوه عراقجي الي ان بذل الجهود لايجاد منطقة قوية بدلا من الغاء الاخرين وقبول مبدأ توفير المصالح الجماعية المشركة في منطقة غرب آسيا وتوفير قاعدة ال(ربح – ربح) في هذه المنطقة، هي سياسة تتطلع نحوها ايران دائماً.
وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي ان الاحزاب الاسيوية يمكنها من دون شك ان تتحرك في هذا الشأن بشكل مؤثر ومساعد بغية تعزيز وتيرة التضامن والوحدة في هذه القارة.
انتهي** 1837



برچسب ها

سياسي

عباس عراقجي

الاتفاق النووي

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

قائد الجیش الایرانی:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة `فردو`

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة 'فردو'

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

الملحق التجاري الايراني في العراق:

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

أحدث الأخبار

رغبة مستثمرين بريطانيين في توظيف استثمارات في الاقتصاد الايراني

رغبة مستثمرين بريطانيين في توظيف استثمارات في الاقتصاد الايراني

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

تنديدا بإعلان ترمب:

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

الرئيس روحاني:

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

ایة الله خاتمی:

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

موضوعات مرتبط