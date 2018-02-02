عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

وقال راقجي اليوم الجمعة، خلال كلمة في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الدائمة للاحزاب الاسيوية، 'من دون شك ان الاحزاب يمكنها ان يكون لها دور مهم في وحدة الشعوب، مضيفاً، ان الاتفاق النووي قضي علي خطر مواجهة واسعة في منطقة غرب آسيا'.

واضاف، 'في الوقت الذي تعمل فيه ايران بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي تقوم امريكا بعرقلة تنفيذه في محاولة لتعريض امن المنطقة للخطر'.

وتابع، 'رغم ان جماعة داعش ضعفت في منطقة غرب آسيا لكن افكارها المتطرفة لم يتم القضاء عليها في هذه المنطقة، لذلك سيكون دور الاحزاب الاسيوية مهما جداً في القضاء علي هكذا افكار متطرفة'.

ونوه عراقجي الي ان بذل الجهود لايجاد منطقة قوية بدلا من الغاء الاخرين وقبول مبدأ توفير المصالح الجماعية المشركة في منطقة غرب آسيا وتوفير قاعدة ال(ربح – ربح) في هذه المنطقة، هي سياسة تتطلع نحوها ايران دائماً.

وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية علي ان الاحزاب الاسيوية يمكنها من دون شك ان تتحرك في هذا الشأن بشكل مؤثر ومساعد بغية تعزيز وتيرة التضامن والوحدة في هذه القارة.

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