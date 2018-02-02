عراقجي : الاجراءات الاميركية استعراضية ومستميتة

وقال عراقجي ردا علي سوال في جمع من المراسلين اليوم الجمعة علي هامش اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب الاسيوية في طهران حول الاجراءات الاخيرة للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومندوبته في الامم المتحدة نيكي هيلي في استعراض بعض اجزاء لصاروخ في مجلس الامن قال ان هذه الاجراءات كانت مجرد حركة استعراضية قامت بها الحكومة الاميركية.

واضاف : حول عرض بعض الاجزاء من صاروخ لم يحدد مصدرها او الذهاب ببعض ممثلين عن دول مختلفة الي متحف واستضافتهم لمادبة غداء.. نحن نعتبر هذه الحالات بانها حركة استعراضية ومستميتة وعرض شيء لايوجد اصلا.

وتابع عراقجي ان الاميركان وفي الماضي قاموا بمحاولات كثيرة لاحالة الملف الايراني مرة ثانية الي مجلس الامن الا ان محاولاتهم بائت بالفشل لحد الان.

وصرح : ان الاميركان وعدة مرات قاموا بمحاولات لاثارة موضوع الصواريخ الايرانية او القضية اليمنية او حتي اعمال الشغب في ايران في مجلس الامن الا ان هذه المحاولات اسفرت عن فرض المزيد من العزلة علي اميركا.

وقال عراقجي ان هذه الاجراءات تعتبر تحركات مستميتة واجهت ردود افعال دول مختلفة بحيث ان اجراءاتهم لم تكن فاعلة وان مواقف الحكومة الروسية وبعض الدول الاخري في مجلس الامن كانت واضحة وانهم لم يحصلوا علي اي شيء في هذا المجال .

انتهي ** 1837

