بدء اعمال اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للاحزاب السياسية بطهران

ويشارك في المؤتمر 100 من الزعماء والامناء العامين وكبار المسؤولين من 40 حزبا ومنظمة سياسية من 25 دولة اسيوية وكذلك مسؤولين عن المنظمات الاقليمية والدولية.

ويتطرق المشاركون في هذا الحدث الدولي الي مواضيع تتضمن ' دور الاحزاب في التخفيف من حدة التوترات والازمات والتصدي للتطرف والاحزاب ودورها في التنمية المستدامة ودور الاحزاب في التنمية السياسية والتبادل الثقافي وتنمية المبادلات التجارية في طريق الحرير' .

يذكر ان نصف المشاركين في الاجتماع هم من الدول الاسلامية كما يشارك فيه جمع من السفراء وممثلون عن دول مختلفة بما فيها الصين وتركيا وكوريا والعراق واليابان والهند وباكستان ولبنان .

انتهي ** 1837

