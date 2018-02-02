الرئيس روحاني يشكر الاهالي المنكوبين بالزلزال في قرية غورك هجدك علي صبرهم

واعرب الرئيس روحاني في كلمة القاها في اهالي القرية عن تعاطفه مع الاهالي الذين تعرضوا خلال الزلزال لاضرار وخسائر مالية ونفسية وقال ان الحياة الطيبة والمريحة حق طبيعي للاهالي .

واضاف : جئت الي هنا لاري عن كثب مشاكلكم ومن حسن الحظ فان البيوت التي جرت عليها عملية اعادة البناء لمقاومتها امام الزلازل لم تتضرر جراء الزلزال.

واعتبر الرئيس روحاني احدي الخطط المهمة ذات الاولوية للحكومة في العام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار - مارس القادم) هي تشييد واعادة بناء المباني ومقاومتها امام الزلازل في مختلف المناطق الايرانية.

وكان الرئيس روحاني الذي وصل محافظة كرمان عبر مطار سيرجان امس الخميس لافتتاح مشاريع صناعية ومنجمية بقيمة أكثر من ١٠ آلاف مليار تومان وصل اليوم الجمعة الي مدينة راور لتفقد قرية غورك المنكوبة بالزلزال والاطلاع علي وتيرة عملية تقديم الخدمات إلي اهالي القرية.

وكان زلزال بقوة 6.1 درجة علي مقياس ريختر قد ضرب القرية في 1 ديسمبر الماضي مما الحق خسائر واضرارا بالمباني فيها.

وتقع قرية غورك التابعة لمدينة هجدك الواقعة في مدينة راور، علي بعد 140 كيلومترا الي الشمال من مدينة كرمان ( جنوب شرقي ايران).

انتهي ** 1837

