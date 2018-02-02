الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان تدين موجة أحكام الإعدام «غير المسبوقة» في البحرين

طهران - 2 شباط - فبراير - ارنا - أدانت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان بشدّة موجة أحكام الإعدام غير المسبوقة في تاريخ البحرين، مطالبة حكومة البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام فورًا، والانضمام إلي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

الفيدراليّة قالت في بيان لها امس الخميس 1 فبراير/ شباط 2018، إنّ «البحرين شهدت زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام منذ عام 2017، حيث تشكّل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطرة لعقوبة الإعدام بعد توقّف تطبيقها منذ عام 2010».
ورأت نائبة رئيس الفيدراليّة فلورنس بليفييه، «أنّ تزايد إصدار الأحكام بالإعدام في البحرين يثير قلقًا بالغًا، إذ إنّه يكشف عن ممارسة تمييزيّة وسياسة غير إنسانيّة، بالإضافة إلي كون الإجراءات المتخذه تنتهك الحقّ في محاكمة عادلة» مشدّدة علي أنّ «عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسيّة».
وطالبت الفيدرالية الدوليّة حكومة البحرين بإلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 أبريل/ نيسان 2017، وإعادة المادة 105 من الدستور البحرينيّ إلي حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة، وفتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، ولا سيّما الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسيّة بشأن استقلال السلطة القضائيّة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1985.
وكان القضاء البحرينيّ قد أصدر سلسلة من أحكام الإعدام خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين إلي 22 مواطنًا في الوقت الراهن، فيما نفّذ حكم الإعدام بحقّ 3 مواطنين العام الماضي، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًّا في تاريخ البحرين- بحسب تعبير المنظّمة.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان

أحكام الإعدام

البحرين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان تدين موجة أحكام الإعدام «غير المسبوقة» في البحرين

معظم المشاهدات

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

قائد الجیش الایرانی:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة `فردو`

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة 'فردو'

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

الملحق التجاري الايراني في العراق:

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

أحدث الأخبار

رغبة مستثمرين بريطانيين في توظيف استثمارات في الاقتصاد الايراني

رغبة مستثمرين بريطانيين في توظيف استثمارات في الاقتصاد الايراني

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

تنديدا بإعلان ترمب:

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

الرئيس روحاني:

تدشين مشاريع في كرمان بقيمة اكثر من 10 الاف مليار تومان

عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

عراقجي: أميركا تعرقل تنفيذ الاتفاق النووي

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

ایة الله خاتمی:

جمیع المسؤولین متفقون علي عدم اعادة التفاوض حول الاتفاق النووی

موضوعات مرتبط