الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان تدين موجة أحكام الإعدام «غير المسبوقة» في البحرين

الفيدراليّة قالت في بيان لها امس الخميس 1 فبراير/ شباط 2018، إنّ «البحرين شهدت زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام منذ عام 2017، حيث تشكّل أحكام الإعدام الأخيرة عودة خطرة لعقوبة الإعدام بعد توقّف تطبيقها منذ عام 2010».

ورأت نائبة رئيس الفيدراليّة فلورنس بليفييه، «أنّ تزايد إصدار الأحكام بالإعدام في البحرين يثير قلقًا بالغًا، إذ إنّه يكشف عن ممارسة تمييزيّة وسياسة غير إنسانيّة، بالإضافة إلي كون الإجراءات المتخذه تنتهك الحقّ في محاكمة عادلة» مشدّدة علي أنّ «عقوبة الإعدام تستخدم وتوظف من قبل السلطات كأداة سياسيّة».

وطالبت الفيدرالية الدوليّة حكومة البحرين بإلغاء التعديل الدستوري الذي صدر في 3 أبريل/ نيسان 2017، وإعادة المادة 105 من الدستور البحرينيّ إلي حالتها السابقة لضمان عدم محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة، وفتح تحقيق مستقل في جميع الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات في جميع الحالات، ولا سيّما الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، واعتماد المبادئ الأساسيّة بشأن استقلال السلطة القضائيّة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1985.

وكان القضاء البحرينيّ قد أصدر سلسلة من أحكام الإعدام خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين إلي 22 مواطنًا في الوقت الراهن، فيما نفّذ حكم الإعدام بحقّ 3 مواطنين العام الماضي، وهو ما يمثّل رقمًا قياسيًّا في تاريخ البحرين- بحسب تعبير المنظّمة.

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