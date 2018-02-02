أنباء عن ترحيل أفراد من عائلة السيد التوبلاني المسقطة جنسيتهم من البحرين

ودانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عمليات التسفير و إسقاط الجنسية ، وأكدت بأنها واحدة من “وسائل الانتقام” التي تستعملها السلطات التي أسقطت الجنسية عن أكثر من ٥٠٠ مواطن خلال السنوات الماضية، وأغلبهم بتهم سياسية وممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وبينهم نشطاء ومحامون ومعارضون ورجال دين بارزون.

وقال حسين عبدالله – المدير التنفيدي لمنظمة “أمريكيون” بأن عمليات الترحيل الجديدة تعد واحدة “من أكبر حالات الترحيل للبحرانيين الذين يتم عزلهم بشكل تعسفي”، وذكر عبدالله بأن ذلك يشير إلي “تصعيد واضح من قبل الحكومة (الخليفية) في البحرين” في ظل تعرض لعشرات آخرين لهذا التهديد أيضا.

ودعا عبدالله المجتمع الدولي إلي الضغط علي السلطات لإنهاء هذه الإجراءات التعسفية، وأن يعيد المبعدين إلي بلدهم وإلغاء إسقاط الجنسية “غير المشروع” عنهم.

المصدر : البحرين اليوم

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