بروجردی: الاجراء الامیركی فی استعراض صواریخ وربطها بایران استعراض سیاسی مضحك

وقال بروجردی فی تصریح لمراسل ارنا الیوم الجمعة ان امیركا وفی الاونة الاخیرة استعرضت اجزاء من صواریخ زعمت بان ایران وضعت هذه الصواریخ تحت تصرف حركة انصار الله الیمنیة.. نحن نعتبر هذا الاجراء الامیركی مجرد مسرحیة سیاسیة مضحكة جرت بهدفین.

واضاف ان الهدف الامیركی الاول من هذا الاجراء هو التشكیك فی القدرات الصاروخیة الایرانیة بحیث ان ترامب ومن خلال هذا الاجراء یسعي لتمهید الارضیة لاثارة نقاش حول موضوع الصواریخ الایرانیة التی تعتبر خطا احمر بالنسبة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والهدف الثانی یكمن فی محاولاته للتغطیة علي الجرائم السعودیة الواسعة ضد الیمن.

وصرح ان امیركا ومن خلال هذا الاجراء ترید حرف الرای العام العالمی من الجرائم البشعة الواسعة التی ترتكبها السعودیة فی الیمن وقتلها اكثر من عشرة الاف من الابریاء فی هذا البلد مؤكدا ان واشنطن ترید ان تحرف اذهان الرای العام العالمی عن هذه الجرائم وسوقها نحو صاروخ وهمی ایرانی.

انتهي ** 1837

