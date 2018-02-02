اسقاط ثلاث طائرات وتدمیر 189 آلیة للعدوان السعودی ومرتزقته خلال شهر ینایر

طهران - 2 شباط - فبرایر - ارنا - أسقطت الدفاعات الجویة الیمنیة ثلاث طائرات تابعة للعدوان السعودی الأمریكی، فیما دمر الجیش واللجان الشعبیة 189 آلیة عسكریة وأطلقت القوة الصاروخیة تسعة صواریخ بالیستیة علي تجمعات العدو مرتزقته خلال شهر ینایر الماضی.

وأوضح تقریر صادر عن الإعلام الحربی تلقت وكالة الأنباء الیمنیة (سبأ) نسخة منه أن أبطال الجیش واللجان الشعبیة حققوا انتصارات كبیرة علي قوي العدوان والمرتزقة وكبدوهم خسائر فادحة فی الأرواح والعتاد.
وذكر التقریر أن الدفاعات الجویة أسقطت طائرة من طراز تورنیدو بریطانیة الصنع وطائرة استطلاع كما أصابت طائرة إف 15 خلال شهر ینایر .. مبیناً أن وحدة القناصة بالجیش واللجان الشعبیة قنصت 72 جندیاً سعودیاً و174 مرتزقاً.
ولفت إلي أنه تم تدمیر 27 مدرعة وثلاث دبابات و159 آلیة مختلفة للعدو ومرتزقته فی مختلف الجبهات، وإحراق أربعة مخازن للسلاح .
وأشار التقریر إلي أن الجیش واللجان الشعبیة نفذوا خلال الفترة نفسها 70 عملیة هجومیة وتمكنوا من كسر 84 زحفاً لقوي الغزو والمرتزقة.
وبحسب التقریر فإن القوة الصاروخیة أطلقت تسعة صواریخ بالیستیة علي تجمعات العدو مرتزقته منها خمسة صواریخ قاهر m2 وصاروخ بركان 2 وثلاثة صواریخ أخري قصیرة المدي.
كما أطلقت القوة الصاروخیة 173 صاروخاً عادیاً ومحلی الصنع توزعت علي 156 صاروخ كاتیوشا، تسعة صواریخ زلزال2 ، و خمسة من نوع زلزال 1 ، و صاروخی الصرخة ، وصاروخ غراد واحد.
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اسقاط ثلاث طائرات وتدمیر 189 آلیة للعدوان السعودی ومرتزقته خلال شهر ینایر

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