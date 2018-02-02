تدشین ووضع الحجر الاساس لاكثر من 1700 مشروع زراعی فی كرمان

وقال وزیر الجهاد الزراعی محمود حجتی فی تصریح للصحفیین خلال مراسم تدشین جرت عبر الفیدیو كنفرانس لمشروع الارواء تحت الضغط فی رفسنجان، ان هذه المشاریع تنفذ فی قطاعات المیاه والتربة والصناعات التحویلیة والدواجن والبستنة باعتمادات تبلغ 416 ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 3600 تومان رسمیا).

واضاف، انه تم تدشین 1020 مشروعا للری تحت الضغط لمساحة 16 الفا و 256 هكتارا باعتمادات بلغت 187 ملیار تومان مما یرفع مساحة الاراضی المرویة تحت الضغط فی محافظة كرمان الي 140 الف هكتار.

وقال، انه تم منذ 4 اعوام لغایة الان اضافة 55 الف هكتار الي اراضی الارواء تحت الضغط فی محافظة كرمان وتعهدنا فی العام الماضی باضافة 34 الف هكتار خلال العام الجاری حیث سیتحقق هذا الامر حتي نهایة العام (نهایة العام الایرانی 20 اذار/مارس).

واوضح بانه تقرر تزوید 63 الف هكتار اخر من الاراضی بمنظومة الارواء تحت الضغط باعتمادات تبلع 600 ملیار تومان فی غضون الاعوام الثلاثة القادمة.

واشار وزیر الجهاد الزراعی كذلك الي العدید من المشاریع الاخري التی تم تدشینها او وضع الحجر الاساس لها ومنها 14 وحدة تبرید لحفظ المحاصیل الزراعیة والزراعة بواسطة البیوت الزجاجیة وحضائر تربیة دجاج اللحم والماشیة ومصنعین لانتاج ماء الورد ومصنع لانتاج الحلیب المجفف.

انتهي ** 2342

