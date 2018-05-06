ذهبيتان لايران في اليوم الاول لبطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات

طهران / 2 شباط / فبراير /ارنا-
احرزت ايران ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية واخري برونزية في اليوم الاول لبطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018 .

حيث تقلد العداء الايراني حسن تفتيان الميدالية الذهبية في سباق العدو لمسافة 60 مترا يوم امس الخميس وهو اليوم الاول لبطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018 .
وكان العداء الايراني الاخر حسين كيهاني قد احرز اول ميدالية ذهبية لايران وكانت في سباق العدو لمسافة 3 آلاف متر يوم امس.
وفي هذا السباق نال الايراني الاخر همايون همتي الميدالية البرونزية.
واحرزت اللاعبة الايرانية سبيدة توكلي، الميدالية الفضية بمنافسات الوثب العالي.
وحققت توكلي وثبة بارتفاع 1.8 متر وجاءت بالمركز الثاني بعد منافستها الاوزبكية ' دو سانوا' التي نالت الذهبية بارتفاع 1.87 متر، فيما حلت الكازاخية 'نادجدا دوبويستكايا' بالمركز الثالث.
وبذلك بلغت حصيلة ايران في اليوم الاول للبطولة ذهبيتين وواحدة فضية واخري برونزية.
يشار الي أن 360 لاعبا ولاعبة من 22 بلدا يشاركون ببطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018 التي تقام في قاعة 'آفتاب انقلاب' خلال الفترة 1-3 فبراير/شباط الجاري.
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ذهبيتان لايران في اليوم الاول لبطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات

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