إطلاق صاروخ زلزال1 علي مرتزقة العدوان السعودي في تعز

طهران / 2 شباط / فبراير /ارنا-
اطلق الجيش واللجان الشعبية اليمنية الخميس صاروخ 'زلزال 1' علي تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الاميركي وتمكنوا من تدمير مدرعة لهم بمحافظة تعز غربي البلاد.

وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' أن وحدة الدروع التابعة لقوات الجيش واللجان تمكنت من تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه بعد فشل الزحف الواسع علي جبهة الضباب.
وأضاف أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 علي تجمعات لمرتزقة العدوان في ذات الجبهة.
وكان عدد من المرتزقة قد لاقوا مصارعهم وأصيب آخرون في وقت سابق من يوم امس الخميس خلال محاولة تقدم باتجاه جبل المنعم والتبة السوداء في جبهة الضباب غرب المدينة، بالإضافة إلي تدمير دبابة في المنتزه وإعطاب مدرعة بقذائف المدفعية وانقلاب أخري أثناء هروبها خلال انكسارات المرتزقة في جبهة الضباب.
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سياسي

الجيش واللجان اليمنية

صاروخ زلزال 1

العدوان السعودي

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إطلاق صاروخ زلزال1 علي مرتزقة العدوان السعودي في تعز

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