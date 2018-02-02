وزير الصناعة: ايران تنتج 62 بالمائة من اجمالي انتاج الصلب في الشرق الاوسط

كرمان / 2 شباط / فبراير/ارنا-
اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري بان انتاج البلاد من الصلب الخام يبلغ الان 32 مليون طن سنويا، اي ما نسبته 62 بالمائة من اجمالي انتاج الصلب في منطقة الشرق الاوسط.

وفي تصريح ادلي خلال مراسم الافتتاح المتزامن لمشاريع مجمع 'كل كهر' المنجمي والصناعي والمشاريع الاقتصادية والبنيوية في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، قال شريعتمداري، بان انتاج البلاد من الصلب الخام يبلغ الان 32 مليون طن سنويا، لافتا الي ان الخطة التنموية العشرينية (تنتهي في العام 2025) تتضمن الوصول الي 55 مليون طن.
واضاف، ان خطة انتاج 110 ملاين طن من الصلب سنويا جار العمل بها في الوقت الحاضر والذي حقق نمو ماديا بنسبة 57 بالمائة وبتحقيق هذا المشروع سيتم توفير جانب كبير من فرص العمل التي تحتاجها البلاد.
واعتبر ارض منطقة كرمان بانها 'جنة الجيولوجيا' وان الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (الماضية والحالية) ستكونان حكومة ازدهار الجيولوجيا.
واوضح بان احد اهم الحاجات لتحقيق النمو بنسبة 8 بالمائة في البلاد هو بلوغ معدل استهلاك الفرد الواحد للصلب 500 كغم فيما يبلغ الان 230 كغم الا ان الانشطة الجارية في القطاع الصناعي يمكنها توفير هذا الرقم من النمو.
واعتبر عمليات التنقيب بانها احدي اهم مستلزمات تنمية الانشطة المنجمية في البلاد واضاف، لقد اعددنا منظمة الجيولوجيا في البلاد لايجاد تحول في هذا المجال وسنستفيد من الخبرات العالمية.
وصرح بان ايران تنتج 62 بالمائة من اجمالي انتاج الشرق الاوسط من الصلب وقال ان قسما كبيرا منه تحقق خلال فترة الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (حكومة الرئيس روحاني الماضية والحالية).
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

وزير الصناعة الايراني

انتاج الصلب

الشرق الاوسط

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصناعة: ايران تنتج 62 بالمائة من اجمالي انتاج الصلب في الشرق الاوسط

معظم المشاهدات

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

قائد الجیش الایرانی:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة `فردو`

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة 'فردو'

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

الملحق التجاري الايراني في العراق:

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

أحدث الأخبار

اعلام العدو الصهيوني: إنشاء وحدة صاروخية لمواجهة حزب الله

اعلام العدو الصهيوني: إنشاء وحدة صاروخية لمواجهة حزب الله

الشيخ قاسم: لبنان لم يعد لقمة سائغة ومشاركتنا في المجلس النيابي هي لخدمة الناس

الشيخ قاسم: لبنان لم يعد لقمة سائغة ومشاركتنا في المجلس النيابي هي لخدمة الناس

آية الله اراكي: `اسرائيل` مجموعة ارهابية تزعزع المنطقة ومهمتنا القضاء عليها

آية الله اراكي: 'اسرائيل' مجموعة ارهابية تزعزع المنطقة ومهمتنا القضاء عليها

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

رغبة مستثمرین بریطانیین فی توظیف استثمارات فی الاقتصاد الایرانی

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

تنديدا بإعلان ترمب:

جمعة الغضب التاسعة.. مواجهات وفعاليات تعم فلسطين

موضوعات مرتبط