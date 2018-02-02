وزير الصناعة: ايران تنتج 62 بالمائة من اجمالي انتاج الصلب في الشرق الاوسط

وفي تصريح ادلي خلال مراسم الافتتاح المتزامن لمشاريع مجمع 'كل كهر' المنجمي والصناعي والمشاريع الاقتصادية والبنيوية في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، قال شريعتمداري، بان انتاج البلاد من الصلب الخام يبلغ الان 32 مليون طن سنويا، لافتا الي ان الخطة التنموية العشرينية (تنتهي في العام 2025) تتضمن الوصول الي 55 مليون طن.

واضاف، ان خطة انتاج 110 ملاين طن من الصلب سنويا جار العمل بها في الوقت الحاضر والذي حقق نمو ماديا بنسبة 57 بالمائة وبتحقيق هذا المشروع سيتم توفير جانب كبير من فرص العمل التي تحتاجها البلاد.

واعتبر ارض منطقة كرمان بانها 'جنة الجيولوجيا' وان الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (الماضية والحالية) ستكونان حكومة ازدهار الجيولوجيا.

واوضح بان احد اهم الحاجات لتحقيق النمو بنسبة 8 بالمائة في البلاد هو بلوغ معدل استهلاك الفرد الواحد للصلب 500 كغم فيما يبلغ الان 230 كغم الا ان الانشطة الجارية في القطاع الصناعي يمكنها توفير هذا الرقم من النمو.

واعتبر عمليات التنقيب بانها احدي اهم مستلزمات تنمية الانشطة المنجمية في البلاد واضاف، لقد اعددنا منظمة الجيولوجيا في البلاد لايجاد تحول في هذا المجال وسنستفيد من الخبرات العالمية.

وصرح بان ايران تنتج 62 بالمائة من اجمالي انتاج الشرق الاوسط من الصلب وقال ان قسما كبيرا منه تحقق خلال فترة الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (حكومة الرئيس روحاني الماضية والحالية).

انتهي ** 2342

